Bianca Berlinguer difende Giletti: "Ha sempre fatto il suo mestiere di giornalista, torni in onda"

"Permettetemi di mandare un saluto a Massimo Giletti. Sapete che la sua trasmissione, Non è l’Arena, è stata chiusa da un giorno all’altro". Così Bianca Berlinguer prende posizione nel merito della sospensione improvvisa di Non è L'Arena, il talk show condotto da Massimo Giletti su La7 fino alla scorsa domenica. "Giletti, oltre a essere un collega, è un amico, un amico di Cartabianca (…) si è sempre schierato a favore di questa trasmissione", ha spiegato la giornalista e conduttrice di Cartabianca, spendendosi in prima persona per il collega.

E ancora: "Non conosco le ragioni di quella sospensione - ha proseguito - tanto meno i retroscena legati al tema su cui aveva costruito le sue ultime puntate, quelli della lotta contro la mafia, però so che ha sempre fatto il mestiere del giornalista, con dibattiti, polemiche, inchieste, interviste e speriamo di poterlo rivedere in onda il prima possibile".

Le parole di Enrico Mentana, la (presunta) foto di Berlusconi

Proprio per fare luce sul caso, domenica sera Enrico Mentana, direttore del Tg La7, condurrà una puntata speciale del telegiornale. "Sul caso Giletti continuo a pensare che queste crisi si superano solo con la chiarezza - ha scritto ieri sul suo profilo Instagram - So che Giletti non informò l'editore Cairo né della foto fantasma fattagli intravedere da Baiardo né della conseguente convocazione dai pm fiorentini. È nelle prerogative di un editore sospendere un programma, ma forse Urbano Cairo non poteva immaginare che sarebbero poi emersi tutti questi elementi, che rischiano di dare allo stop di Non è L'Arena un segno diverso".

Ma di che foto si tratta? Sembra che Salvatore Baiardo, il collaboratore della famiglia mafiosa dei Graviano reso celebre da Non è l’Arena per avere anticipato la cattura di Matteo Messina Denaro (nonché la malattia del boss), abbia mostrato a Giletti una foto in cui Silvio Berlusconi appariva al fianco dei Graviano. L'esistenza della foto è però tutta da dimostrare: Giletti avrebbe solo intravisto lo scatto, che poi gli sarebbe stato negato di vedere una seconda volta quando avrebbe chiesto di vederci più chiaro.

"Massimo Giletti è ancora sotto contratto, e la domenica resta libera", chiosa Mentana. "E allora per domenica prossima stiamo pensando a una trasmissione che affronti tutte le questioni più scottanti emerse attorno a questa vicenda, adeguata testimonianza del atto che noi non si nasconde nulla, soprattutto quando si parla di mafia. E chissà che poi...".

La sospensione improvvisa di Non è L'arena

La notizia della chiusura improvvisa di Non è l'Arena, con i collaboratori mandati a casa senza preavviso, è arrivata venerdì pomeriggio, attraverso un comunicato della stessa rete. Il contratto di Giletti scadeva in estate, ma sarebbe stato interrotto con grosso anticipo. Poche le parole pronunciate dall'editore Urbano Cairo in merito alla questione: "Gli auguro di trovare la stessa libertà incondizionata nella sua prossima esperienza televisiva o di altro genere". Parole che, di fatto, non svelano le ragioni del divorzio professionale col giornalista.

Subito si sono rincorsi rumors, indiscrezioni. Selvaggia Lucarelli, in particolare, ha parlato di perquisizioni a casa di Giletti stesso, presto smentte dal giornalista. Altre ipotesi puntavano il dito su presunti contatti tra il giornalista e la Rai che non sarebbero piaciuti all'editore, ma anche queste ultime sono state smentite dal conduttore. Infine la "pista" Corona: sarebbe stato l'ex agente fotografico Fabrizio Corona, condannato per diversi reati a Milano, a vendere, tramite un'agenzia, alla trasmissione di Giletti le chat audio tra il boss mafioso e due pazienti conosciute durante la chemioterapia. Ma, prima che venga davvero fatta chiarezza, c'è ancora molta strada da fare.