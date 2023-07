Bianca Berlinguer a Mediaset, svelato il super cachet

Nella prossima stagione televisiva la Rai dovrà fare a meno anche di Bianca Berlinguer. La conduttrice si è aggiunta agli altri nomi importanti migrati su altri lidi - da Fazio e Littizzetto a Lucia Annunziata - corteggiata e conquistata da Mediaset, che sembra le affiderà due programmi su Rete 4. Uno quotidiano, nell'access prime time, l'altro in prima serata il martedì (tale e quale a #Cartabianca).

Nelle ultime ore è stato svelato il cachet. O meglio, il super cachet, visto che si tratterebbe del doppio rispetto al compenso che percepiva in Rai. Dagospia parla di 600 mila euro. La conduttrice avrebbe strappato a Pier Silvio Berlusconi - che sembra la stimi moltissimo - un contratto da direttore di telegiornale e si sarebbe portata dietro anche due fidate collaboratrici, che lavorano con lei da anni.

Insomma, una confort zone per fare il suo lavoro lontano dalla tv pubblica. Se i rumor venissero confermati, non sarebbe così complicato capire la decisione di Bianca Berlinguer, anche se si è parlato di una scelta fatta per un desiderio di nuovi progetti e lei stessa ha spiegato di sentirsi più libera. In casa Rai, nel frattempo, non si è ancora capito chi prenderà il suo posto: "Il martedì di Rai 3 è in via di definizione - ha detto il direttore Rai Distribuzione Stefano Coletta alla presentazione dei palinsesti, lo scorso 7 luglio - Ci siamo presi il tempo di fare tutte le valutazioni possibili per capire chi potrà sostituirla".