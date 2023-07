"Bianca Berlinguer al posto di Barbara Palombelli su Rete 4"

Bianca Berlinguer passa a Mediaset dopo l'addio alla Rai e, più precisamente, alla conduzione del programma Stasera Italia condotto su Rete4 da Barbara Palombelli. A riportare la notizia che al momento non trova ancora conferme ufficiali è Renato Franco in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera, dove si indica la giornalista per 34 anni volto di Rai 3 al posto della collega al timone del talk politico in onda dal lunedì al venerdì in access prime time (la fascia oraria che parte alle 20.30, subito dopo i principali tg).

Il palinsesto di Rete4 punterebbe così sui talk politici, con le prime serate che dovrebbero trasmettere il lunedì Quarta Repubblica con Nicola Porro; martedì Fuori dal coro con Mario Giordano; mercoledì Controcorrente con Veronica Gentili; giovedì Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio; venerdì Quarto grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero (la cronaca nera come unica eccezione alla politica); domenica Zona bianca con Giuseppe Brindisi. La certezza di ogni novità si avrà domani in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset.