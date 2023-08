Bianca Berlinguer, il primo spot su Rete 4 (con riferimento al suo addio alla Rai): il video

Bianca Berlinguer ufficializza l'arrivo a Mediaset con il primo promo del programma che andrà in onda su Rete 4 nella prossima stagione televisiva.

"Arriva il momento in cui si sente di dover cambiare" esordisce la giornalista e conduttrice nello spot in onda sul canale dell'azienda di Cologno Monzese, chiaro riferimento all'importante variazione di una vita professionale che per 34 anni l'ha vista storico volto Rai. Poi la rassicurazione al pubblico: "Ma sono sempre io, con la mia squadra, i miei ospiti, le domande, le curiosità, le storie che avete imparato a conoscere in questi anni", prosegue, "Il racconto continua su Rete 4". Ancora nessuna certezza sulla presenza di Mauro Corona: "Sarà dei nostri? Lo scoprirete presto, anzi, prestissimo", assicura, dando infine appuntamento alla prima serata del martedì. Ancora nessun nome ufficiale è stato dato al programma di Bianca Berlinguer che comunque sarà sempre di genere talk e sempre di carattere politico con riferimenti all'attualità nello stile del "vecchio" Cartabianca in onda su Rai3.

Perché Bianca Berlinguer ha lasciato la Rai

L'addio di Bianca Berlinguer alla Rai è stato motivato da lei stessa in un'intervista a ridosso dell'annuncio ufficiale. "Già da tempo mi sentivo isolata, un'estranea nella mia stessa famiglia" aveva raccontato: "Assenza di quella comunanza di intenti che ti porta a lavorare bene e tranquillamente. Costretta a parare colpi, sempre da sola con il mio gruppo di lavoro. Tollerata e non coinvolta". La proposta di Mediaset è "arrivata proprio quando mi rendevo conto che il rapporto con la direzione della Rai non era più ricucibile. Tutto sommato ho avuto la sensazione di aver risolto loro un problema andando via", aveva aggiunto.

Di tutt'altro genere la tesi della Rai. "Mi ha rappresentato che da tempo si sentiva un po' a disagio, che non voleva proseguire con la puntata unica del martedì ma avrebbe voluto fare una striscia quotidiana. Tutto questo in questo momento non era possibile farlo né modificarlo, e quindi con dispiacere ma anche con un rapporto assolutamente cordiale tra me e lei, Bianca ha deciso di intraprendere un nuovo percorso di vita e professionale", ha spiegato Roberto Sergio, amministratore delegato Rai.

L'eclatante divorzio professionale ha creato un acceso dibattito nelle scorse settimane, comprendendo anche quello che sarebbe il cachet garantito a Berlinguer da Mediaset. Dagospia parla di 600 mila euro, il doppio rispetto al compenso che percepiva in Rai. La conduttrice avrebbe strappato a Pier Silvio Berlusconi - che sembra la stimi moltissimo - un contratto da direttore di telegiornale e si sarebbe portata dietro anche due fidate collaboratrici, che lavorano con lei da anni.