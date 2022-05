Bianca Guaccero sbotta sulla chiusura di Detto Fatto: "Nessuno mi ha cacciato"

Dopo settimane di rumors Bianca Guaccero ha rotto il silenzio sulla chiusura di Detto Fatto. Per 4 anni alla guida del programma pomeridiano di Rai2, la conduttrice ha chiarito la vicenda ieri sera a Le Iene. In particolare nel monologo ha smentito le voci sul presunto benservito da parte della Rai: "Cacciata, fatta fuori, lo strazio della conduttrice. Nessuno strazio e nessuno mi ha mai cacciato. Sono una donna che decide della sua vita e che prova a migliorarsi, una professionistaa. Ho condotto un programma per quattro anni, ora volto pagina".

Dopo aver specificato che è stata una sua decisione, Bianca Guaccero ha replicato anche ad altri titoli sensazionalistici sulla sua salute: "Sapete quale malattia ho? Il reflusso gastrico. Ogni giorno leggo articoli falsi sul mio lavoro, sulla mia vita privata, sulla mia salute. La macchina del fango orchestrata da alcuni che non guarda in faccia a nessuno e niente, senza scrupoli, che inventa caz*** solo per il proprio tornaconto è vergognosa". E ha poi concluso: "E' un atto di violenza che viene messo in atto ogni giorno. Voglio dire: non vincerete voi, arriverà il giorno in cui i vostri trucchetti verranno smascherati e verrete considerati per quello che siete, uno schifo. Come i titoli che scrivete".