Detto Fatto, Bianca Guaccero torna in onda con la voce rotta: "Difficile, ma sarà un'opportunità di crescita" (VIDEO)

Bianca Guaccero torna in onda con Detto Fatto dopo lo stop forzato dovuto alle polemiche sul tutorial per fare la spesa con tacco 12. Il ritorno sugli schermi del factual show di Rai Due è stato accompagnato da un breve ma significativo discorso della conduttrice, poi l'inizio della sigla.

"Buon pomeriggio a tutti, sono molto emozionata ma anche molto felice di essere qui. Quello appena trascorso è stato un periodo molto difficile e sia io che tutta quanta la mia squadra lo abbiamo vissuto come una grande opportunità. Una opportunità per migliorare, per crescere, così come abbiamo sempre fatto e come ogni giorno facciamo. E da oggi lo faremo ancora di più. Ci scusiamo per quello che è accaduto. Per fortuna, come dice la nostra sigla: Detto Fatto è qua!".

L’ormai arcinoto tutorial per fare la spesa sui tacchi è andato in onda a fine novembre, scatenando una vera e propria bufera mediatica e divenendo persino argomento di discussione di siti stranieri come The Guardian e Bbc. “Il tutorial sul sexy shopping’ della TV italiana per le donne suscita indignazione” ha titolato il primo; “Indignazione per lo show televisivo italiano che dà consigli su acquisti sexy” ha fatto eco il secondo. Entrambi i quotidiani hanno raccontato la vicenda, resa ancor più eclatante perché avvenuta a ridosso della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, coincidenza che ha alimentato la protesta contro una scenetta foriera di stereotipi culturali da eliminare. Contestualmente l'ad Rai Fabrizio Salini decideva di sospendere il programma rimandando al futuro la decisione su un ritorno in onda avvenuto solo oggi 9 dicembre.