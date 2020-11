Polemiche su Detto Fatto, Bianca Guaccero: "Io, mamma single, ogni giorno contro il pregiudizio della donna oggetto"

"Sono una donna, una mamma single, che combatte ogni giorno per ciò in cui crede, soprattutto nella difesa della categoria che rappresento, la donna". Comincia così il post con cui Bianca Guaccero rompe il silenzio dopo le polemiche su quanto accaduto nel corso della sua trasmissione 'Detto Fatto' in onda ieri su Rai2, quando la nuova tutor Emily Angelillo, passeggiando sinuosamente, portava il carrello della spesa per mostrare alle donne come sia possibile farlo disinvoltamente con il tacco 12.

"Ho sempre lavorato proponendo di me una immagine molto lontana da quella della donna oggetto - prosegue Guaccero - Cercando di abbattere qualsiasi muro di pregiudizio e maschilismo... ma sono la conduttrice di un programma, mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto. Chiedendo scusa a tutti, per la superficialità con cui è stata gestita questa situazione da parte di tutta la nostra squadra".

Intanto la Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, a quanto apprende l'Adnkronos, ha scritto una lettera al presidente e all'amministratore delegato dell'Azienda di Servizio Pubblico per stigmatizzare l'accaduto. Proprio ieri, alla vigilia della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. In particolare, oggi l'Ufficio di Presidenza della Bicamerale, riunitosi a Palazzo San Macuto, accogliendo una proposta del presidente Alberto Barachini, ha deciso all'unanimità di inviare la missiva ai vertici Rai ricordando le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulle donne, evidenziando quanto previsto dal Contratto di Servizio Rai-Mise, respingendo e condannando con nettezza gli stereotipi usati alla trasmissione di Rai2 sulla donna. In questa occasione è stata anche avanzata l'ipotesi di chiamare in audizione il direttore della rete Ludovico Di Meo.