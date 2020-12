Bianca Guaccero di nuovo in lacrime a Detto Fatto: "È un periodo particolare"

La conduttrice non ha trattenuto la commozione dopo un servizio realizzato all'interno di una Rsa

L'emozione ha giocato un brutto scherzo a Bianca Guaccero, che durante la puntata di 'Detto Fatto' di oggi, mercoledì 16 dicembre, non ha trattenuto le lacrime dopo un servizio realizzato all'interno di una Rsa. L'inviato ha regalato un albero di Natale agli ospiti della struttura e ha poi abbracciato simbolicamente - attraverso le protezioni - un nonno, come segno di vicinanza a tutte le persone anziane che trascorreranno le feste lontano dai propri affetti.

Al rientro in studio, la conduttrice è scoppiata a piangere: "Grazie a tutti i nonni d'Italia e grazie a Gilberto per questo bellissimo servizio - ha detto commossa - Scusate, è un periodo particolare per tutti. Siamo tutti distanti dai nostri nonni e dai nostri genitori, quindi è chiaro che certe immagini ci colpiscano a tutti molto da vicino".

Gli applausi dei pochi presenti in studio hanno dato forza a Bianca Guaccero, tornata al timone del programma dopo la polemica per il tutorial sulla spesa. Anche per lei sarà un Natale diverso, lontana dalla famiglia ma insieme a sua figlia.

In basso, il video di Bianca Guaccero che piange di nuovo a Detto Fatto