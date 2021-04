Bianca Guccero positiva al Covid

"non so come sia potuto succedere"

Bianca Guaccero è positiva al Covid. La conduttrice ieri non era in studio a 'Detto Fatto' e lo ha annunciato collegandosi da casa: "Purtroppo anche io ho contratto il coronavirus. Sono a casa, ho un po' di febbre e tosse. State attenti, non bisogna mai abbassare la guardia. Io non so come sia potuto succedere".

In questi giorni, finché non ritornerà la padrona di casa, in studio il programma sarà nelle mani di Jonathan Kashanian e Carla Gozzi. Anche Gianpaolo Gambi è in isolamento perché è stato a contatto con una persona positiva: "Sono negativo, se tutto va bene lunedì tornerò in puntata" ha fatto sapere sui social, mandando un saluto speciale a Bianca.

Appena due giorni fa, la conduttrice pugliese aveva condiviso un video su Instagram in cui invitava tutti i suoi concittadini di Bitonto ad essere prudenti e a rispettare le regole: "Il 50% dei contagi in Puglia riguardano la provincia di Bari, e Bitonto, il mio paese, è tra quei paesi che sono oltre la zona rossa. Non ci sono altre regole - ha detto - ci siamo noi che possiamo fare delle scelte, decidere se salvaguardare i nostri genitori, parenti, amici. Dobbiamo riflettere e non essere superficiali, da quando ci svegliamo a quando andiamo a dormire perché non siamo responsabili solo della nostra salute. Questo virus ci mette in contatto con il tasso di altruismo che è in ognuno di noi".

L'appello di Bianca Guaccero su Instagram