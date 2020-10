Bianca Guaccero assente da 'Detto Fatto': è in quarantena cautelativa

La conduttrice lo ha spiegato in collegamento telefonico durante la puntata di oggi. È stata in contatto con un positivo

Il coronavirus sta mandando nel caos anche la tv. Sono diversi i programmi che stanno facendo i conti con casi di positività e questo non è semplice da gestire per continuare ad andare in onda. Dopo Carlo Conti - che venerdì condurrà Tale e Quale da casa - in casa Rai arriva un'altra defezione.

Bianca Guaccero in quarantena cautelativa

Bianca Guaccero, che proprio lunedì è tornata al timone di 'Detto Fatto', oggi non era in studio. La conduttrice è in quarantena cautelativa, come ha fatto sapere lei stessa al telefono ad inizio puntata: "Sono in quarantena cautelativa perché sono diventata un contatto diretto di un positivo. Aspetto di seguire tutte le indicazioni che mi daranno i medici. Per il momento sono negativa, ho già fatto il primo tampone. Aspetto questi giorni per scongiurare il contagio". Ancora qualche altro giorno, almeno, e poi Bianca Guaccerò - se verrà confermata la sua negatività - potrà tornare in studio a condurre il factual show di Rai2. Intanto al suo posto ci sono Carla Gozzi, Gianpaolo Gambi e Jonathan Kashanian, nel cast fisso della trasmissione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Detto Fatto, la nuova stagione

Dal 26 ottobre è tornato nel pomeriggio di Rai2 Detto Fatto, il factual show condotto da Bianca Guaccero. La nona stagione del programma di tutorial per eccellenza va in onda in un nuovo orario, dalle 14.55 alle 17.30, con alcune novità e tante conferme, a partire dai volti più amati della trasmissione. Al fianco della conduttrice, nel cast fisso del programma, ci saranno infatti anche quest'anno Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Arricchito da diversi momenti di talk e intrattenimento, il programma dispenserà tanti consigli in tutti i campi della vita quotidiana: moda, bellezza, cucina, fai da te, salute, benessere, arredamento, economia domestica, giardinaggio, fitness e molto altro ancora. Carla Gozzi proporrà le sue rubriche dedicate alla moda e al buon gusto e il suo "cambio look"; Jonathan Kashanian tornerà con la sua frizzante "Superclassifica Jon", dedicata alle notizie e ai personaggi del mondo dello spettacolo, e inaugurerà "Il teuccio delle 5", un nuovo spazio di talk con ospiti; mentre Gianpaolo Gambi, insieme a Bianca, sarà protagonista di vari sketch sul mondo del cinema e della tv, di ieri e di oggi o con ironia sulle abitudini del Nord e quelle del Sud.