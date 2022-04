Big Show, cosa c'è da sapere sul nuovo programma con Enrico Papi: ospiti e anticipazioni

Venerdì 8 aprile in prima serata debutta Big Show con Enrico Papi, il nuovo varietà di Canale 5 in cui tutti possono diventare protagonisti per una sera (a loro insaputa).

Chiunque, infatti, può essere coinvolto nello show, già un successo in Gran Bretagna. I telespettatori a casa, soprattutto se hanno un talento speciale o un sogno da realizzare, possono subire irruzioni improvvise delle telecamere del programma mentre cenano con amici o famigliari (…complici), mentre dormono, fanno una doccia, passeggiano per strada. Quando meno se l’aspettano. L’effetto sorpresa promette grande divertimento. E tante emozioni. Anche il pubblico dell’Auditorium del Massimo a Roma può ritrovarsi sul palco per un’esibizione a sorpresa, magari con l’idolo di sempre.

Big Show, ospiti e anticipazioni della prima puntata

Enrico Papi è alla guida del people show. Grande orchestra, corpo di ballo, sorprese, candid camera, sketch, ospiti, giochi, collegamenti in esterna. Tanti ingredienti, un unico collante: il coinvolgimento della gente comune. Il conduttore è affiancato da una presenza femminile a sorpresa: una donna con una storia particolare che ha raggiunto un traguardo inaspettato e ora anche il palco di “Big Show”. Con Enrico Papi ci sono anche il comico Scintilla, nel ruolo di aiutante maldestro, e Cristina D’Avena nell’inedita e divertente veste di inviata particolare.

Ospiti della prima puntata due big della musica italiana: Gigi D’Alessio e Alex Britti. La regia di “Big Show” è di Luigi Antonini, la direzione artistica di Luca Tommasini.

Enrico Papi racconta Big Show

"Questo è un esperimento per fare uno spettacolo bizzarro" ha detto a Repubblica Enrico Papi parlando della sua nuova avventura televisiva, che arriva dopo il successo di Scherzi a parte: "È un varietà che si basa sulla emotività e sull’umanità". Il conduttore assura che lo show sarà divertente ed emozionante, occasione per raccontare anche una parte di sé: "Non ho mai avuto modo di cimentarmi in questo genere di show, ma le storie delle persone mi interessano. Non mi va di mostrarmi al pubblico in modo più profondo, forse con Big show si scoprirà un’altra parte di me".