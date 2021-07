Bill Cosby è stato scarcerato, la "signora Robinson" esulta e scatena le critiche

Phylicia Rashad, che nella popolare serie tv ha interpretato la moglie di Cosby, si è dichiarata felice per la sentenza che ha rimesso in libertà l'attore condannato per violenza sessuale

Bill Cosby è libero. L'attore 83enne, condannato a 10 anni di prigione per aver drogato ed aggredito sessualmente Andrea Constand nella sua casa 14 anni fa, è stato scarcerato su decisione della Corte Suprema della Pennsylvania per un vizio procedurale che - ha detto il procuratore distrettuale che lo ha incriminato e fatto condannare - è "irrilevante per i fatti del crimine da lui compiuto".

"La mia speranza - ha aggiunto Kevin Steele - è che questa decisione non scoraggi la denuncia di altri crimini sessuali da parte delle vittime. I procuratori del mio ufficio continueranno a seguire le prove dovunque e da chiunque queste conducano. Noi ancora crediamo che nessuno sia al di sopra della legge, compresi i ricchi, famosi e potenti".

Bill Cosby è stato il primo personaggio famoso processato e condannato agli albori dell'era del #metoo, motivo per cui l'annullamento della sua condanna sta facendo particolarmente discutere. Tuttavia, tra le perplessità palesate da più parti, fuori dal coro resta la voce di Phylicia Rashad, per anni co-protagonista della celebre serie tv anni "I Robinson" nel ruolo di consorte.

"Una terribile ingiustizia è stata corretta", ha scritto l’attrice in un tweet che ha suscitato moltissime critiche social. Così la donna è dovuta intervenire nuovamente per ribadire la sua vicinanza alle vittime di violenza. "Io supporto completamente le vittime di aggressioni sessuali – ha precisato in un secondo momento – “Il mio post non intendeva essere insensibile alla loro verità. Personalmente so da amici e dalla mia famiglia che certi abusi hanno strascichi che durano tutta la vita. Il mio desiderio di cuore è che possano guarire".

FINALLY!!!! A terrible wrong is being righted- a miscarriage of justice is corrected! pic.twitter.com/NrGUdwr23c — Phylicia Rashad (@PhyliciaRashad) June 30, 2021