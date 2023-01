Binario 21, stasera in tv: Fabio Fazio e Liliana Segre per la Giornata della Memoria

Per non dimenticare, Rai 1 trasmette oggi, venerdì 27 gennaio 2023 a partire dalle 20.35, uno speciale dal titolo "Binario 21". Accompagnata da Fabio Fazio, la Senatrice a vita Liliana Segre, ricorda, dalla Stazione Centrale di Milano, dal binario che la condusse ad Auschwitz, l'atroce esperienza del campi di concentramento. Leggiamo le anticipazioni della serata.

Binario 21: anticipazioni del 27 gennaio 2023

Ogni anno, nel mondo, il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, per commemorare le vittime dell'Olocausto. La televisione è solita ricordare quello che fu uno dei periodi più drammatici della storia con film e documentari sul tema. Una pagina di storia che non va dimenticata, da tramandare alle future generazioni.

Rai Cultura ha realizzato quest’anno, in collaborazione con l’OFFicina, una serata speciale dal titolo “Binario 21”, trasmessa in diretta da Rai 1 venerdì 27 gennaio dalle 20.35. Protagonista assoluta del programma è Liliana Segre, coadiuvata da Fabio Fazio. Il titolo prende spunto da quel binario dove, da Milano, nel 20 gennaio 1944, partì un treno che condusse la Segre - 13 anni all’epoca - ad Auschwitz, campo di sterminio nazista. Con lei c’erano altre 604 persone (compreso il padre, Alberto). Soltanto in 22 riuscirono a sopravvivere.

Fabio Fazio accompagna la Senatrice Liliana Segre su quel binario che ha segnato la “sporca storia” e, indietreggiando di 79 anni, la donna racconterà la sua esperienza: la deportazione, i luoghi, la scuola, il padre ucciso dai nazisti e tanti altri episodi che saranno per sempre di assoluta importanza ed urgenza, per non dimenticare. Per l’occasione, nel corso della serata intervengono gli attori Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino e il Coro del Teatro alla Scala.

Dove vedere “Binario 21” (venerdì 27 gennaio 2023)

Lo speciale dal titolo “Binario 21” va in onda oggi, venerdì 27 gennaio 2023, dalle 20.35 su Rai 1. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.