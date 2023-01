Blackout - Vite sospese, stasera in tv la prima puntata della fiction con Alessandro Preziosi

Al via oggi, lunedì 23 gennaio, la nuova serie di Rai 1 dal titolo "Blackout - Vite sospese". In Trentino, a causa di una valanga un gruppo di persone resta intrappolato in una valle. Esplodono segreti, tensioni e vendette. La serie è formata da otto episodi, trasmessi nel corso di quattro serate. Il protagonista è Alessandro Preziosi, ma nel cast internazionale troviamo anche Aurora Ruffino, Rike Schmid, Marco Rossetti e Riccardo Maria Manera.

Blackout - Vite sospese, anticipazioni del 23 gennaio 2023

Il titolo del primo episodio della serie è "Il gioco del destino". La storia ha inizio durante la vigilia di Natale. Ci troviamo nella Valle del Vanoi (Trentino), in un resort di lusso. Una slavina (massa di neve che si stacca dalle montagne franando a valle) isola tutti gli ospiti del resort dall'area circostante.

Nella struttura si trovano il vedovo Giovanni, in compagnia dei figli Elena e Riccardo; Lorenzo, figlio dei proprietari; Karim, il barista; Marco, in compagnia della nuova compagna Irene; Anita, figlia di Claudia, medico che vive nei dintorni.



Pian piano affiorano misteri e conflitti interni: la struttura ospita l'ex marito (Marco) della testimone (Claudia) di un processo per camorra, che rischia di mettere in subbuglio la vita di Giovanni, sia sul piano familiare che su quello economico. Giovanni si ritrova a meditare un piano per fare fuori Claudia in gran segreto, ma dopo la valanga la donna si rivela l'unica in grado di salvare sua figlia Elena.



Il secondo episodio della serata, "Una scelta impossibile", illustra con maggiore chiarezza le conseguenze della valanga: Riccardo, figlio di Giovanni, si ritrova dentro un crepaccio con Anita e Marco. I due giovani si liberano e tornano al resort. Anita si avvicina a Lorenzo, il cui padre è da poco è morto a causa della valanga. Approfondiamo inoltre il personaggio di Lidia, sola e incinta del compagno, si vede essere, con la scomparsa del Maresciallo Piani, l'unica rappresentante locale della giustizia. Nel frattempo Claudia salva la piccola Elena: Giovanni torna in tal modo a meditare vendetta.

Dove vederlo in tv e in streaming (23 gennaio 2023)

La prima puntata della serie "Blackout - Vite sospese" va in onda lunedì 23 gennaio 2023 su Rai 1, a partire dalle 21.25. Gli episodi sono visibile, in live streaming e on demand, anche sulla piattaforma RaiPlay.