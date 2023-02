Blackout - Vite sospese, stasera in tv l’ultima puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, 6 febbraio 2023 dalle 21.25 su Rai 1, la quarta puntata e ultima puntata della serie "Blackout - Vite sospese". Colpi di scena assicurati e un crescendo finale che scioglierà tutti i nodi (o quasi) della misteriosa narrazione. Cosa accadrà nella puntata di questa sera? Scopriamolo insieme.

Blackout - Vite sospese, anticipazioni del 6 febbraio 2023

Chiuso in hotel con l’accusa di aver ucciso Max, nel finale della scorsa puntata abbiamo visto Giorgio essere liberato da sua nipote Aurora. All’inizio dell’odierno appuntamento con la serie, le tracce del fuggitivo sembrano perse. I superstiti della frana si interrogano sul destino dell’uomo, certi che non tornerà indietro, né che avvertirà soccorsi che permetteranno loro di essere portati in salvo. Intanto nuove dinamiche interne vengono portate avanti: Lidia indaga su Hamid, mediante alcuni disegni da lui realizzati: la donna inizia seriamente a pensare che dietro possa esserci un traffico di clandestini. Intanto Marco è convinto delle colpe di Giovanni che, a suo dire, è colpevole sia della morte di Max che del tentato omicidio di Claudia. Nel trovare prove si avvale dell’aiuto di Claudia, che si avventura con lui tra la neve per raggiungere l’auto del maresciallo Piani.

Nel portare avanti le sue ricerche Lidia si imbatte in una verità non preventivata: il barista Karim tiene prigioniero il piccolo Hamid, ma non è tutto: l’uomo viene infatti sospettato della morte di Max e del tentato suicidio di Claudia. Ma è davvero così? Negli ultimi scampoli stagionali della serie sono previsti colpi di scena ancor più grandi, che potrebbero ribaltare alcune delle certezze acquisite.

Dove vederlo in tv e in streaming (6 febbraio 2023)

La quarta e ultima puntata della serie "Blackout - Vite sospese" va in onda lunedì 6 febbraio 2023 su Rai 1, a partire dalle 21.25. Gli episodi sono visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming e on demand.