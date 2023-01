Blackout - Vite sospese, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Rai 1 trasmette, oggi 24 gennaio 2023 alle 21.25, la seconda puntata della miniserie "Blackout - Vite sospese". Progetto interpretato da Alessandro Preziosi, è composta da un totale di quattro puntate (i prossimi appuntamenti sono fissati per il 30 gennaio e il 6 febbraio). Scopriamo cosa accade negli episodi di questa sera.

Blackout - Vite sospese, anticipazioni del 24 gennaio 2023

"Blackout - Vite sospese" è una miniserie ambientata In Trentino e racconta di alcuni ospiti di un resort che, a causa di una valanga, rimangono intrappolati in una valle. Il gruppo di persone è però legato da vicende personali che promettono di scatenare grandi tensioni. Cosa nascondono questi personaggi?

Nel primo episodio serale - e terzo della serie - vediamo in primo piano la figura di Claudia che, dopo aver salvato la piccola Elena, si vede impantanata in un incidente medico. La donna si accorge però che l'inconveniente non è stato fortuito, bensì provocato da qualcuno. Giorgio è un parente del proprietario del resort e lo vediamo intento a trasportare un sopravvissuto, portandolo in ospedale. L'uomo è caduto da un elicottero che un giorno prima volava proprio sulla valle.

Nel corso del secondo episodio della serata, l'uomo ferito viene affidato alle cure di Claudia, e si viene a sapere che l'elicottero era passato in zona per salvare i sopravvissuti alla valanga, ma purtroppo è precipitato. Gli inconvenienti non finiscono qui: i giovani Anita e Lorenzo sono sempre più intimi, ma quando azionano la vasca idromassaggio della struttura, provocano un corto circuito che potrebbe costare caro ad Elena.

A dirigere la fiction è Riccardo Donna, mentre il cast internazionale è composto, tra gli altri, da Alessandro Preziosi, Aurora Ruffino, Rike Schmid, Marco Rossetti e Riccardo Maria Manera.

Dove vederlo in tv e in streaming (24 gennaio 2023)

La prima puntata della serie "Blackout - Vite sospese" va in onda lunedì 24 gennaio 2023 su Rai 1, a partire dalle 21.25. Gli episodi sono visibili, in live streaming e on demand, anche sulla piattaforma RaiPlay.