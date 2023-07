Blanca 2: quando inizia, trama, quante puntate sono, cast

La seconda stagione di “Blanca” è in arrivo su Rai 1. Basata sui romanzi di Patrizia Rinaldi, la serie vede una protagonista divenuta cieca in giovane età, a causa di un drammatico incendio che è costata la vita alla sorella. Affiancata dal suo amato cane guida Linneo, diventa consulente della polizia. Scopriamo ciò vedremo nel corso delle nuove puntate.

Quando inizia Blanca 2

La prima stagione è stata trasmessa dal 22 novembre al 21 dicembre 2021. Forte del successo ottenuto, durante la messa in onda delle puntate è stata annunciata la realizzazione di una seconda stagione, adesso pronta: le nuove puntate vanno in onda a partire da giovedì 5 ottobre 2023, come sempre in prima serata su Rai 1.

Blanca 2: numero di puntate

Se rispetto alla prima stagione il periodo di messa in onda è stato anticipato, resta invece invariato il numero di puntate previste: la seconda stagione di "Blanca" è composta, come la prima, da un totale di 6 puntate, in onda in altrettante prime serate televisive. La durata di ciascuna puntata è di circa 100 minuti.

Trama e anticipazioni

Nel commissariato di San Teodoro a Genova, per Blanca i compiti da stagista sono definitivamente superati ed è adesso una consulente ufficiale delle forze dell'ordine. Il ruolo la impegna notevolmente e dovrà ingegnarsi per affrontare le nuove sfide, continuando - da non vedente - la sua "battaglia" per dimostrare a coloro che la circondano e a sè stessa di poter condurre una vita ordinaria. Accanto a lei, ritroviamo il suo fedele cane Linneo, suo padre Leone, l'affezionata amica Stella e Lucia, la giovane ragazza per cui Blanca diventerà un punto di riferimento. Dopo aver perseguitato a lungo la protagonista, Sebastiano è attualmente rinchiuso in carcere. Si preannunciano nuovi sviluppi nel rapporto tra Blanca e i colleghi, a partire da Liguori, con cui continuerà a vivere un'attrazione. Intanto una nuova minaccia cade sulla città di Genova: una serie di tremende esplosioni. L'attentatore sembra nutrire un interesse proprio per Blanca, al punto da voler comunicare esclusivamente con lei. L'indagine rivelerà alcuni segreti strettamente legati alla famiglia della protagonista.

Cast e personaggi

Il confermato cast della seconda stagione di "Blanca" è formato da (attore e rispettivo ruolo):

Maria Chiara Giannetta (Blanca Ferrando)

Giuseppe Zeno (Michele Liguori)

Pierpaolo Spollon (Sebastiano Russo)

Enzo Paci (Commissario Bacigalupo)

Antonio Zavatteri (Alberto Repetto)

Gualtiero Burzi (Nello Carità)

Federica Cacciola (Stella)

Sara Ciocca (Lucia Ottonello)

Ugo Dighero (Leone Ferrando)

Fiorenza Pieri (Marinella)

Margareth Madè (Margherita)

Sandra Ceccarelli (Avvocatessa Timperi)

Dove vedere Blanca 2 in tv e in streaming

La seconda stagione di "Blanca" andrà onda in prima tv assoluta su Rai 1. Tutti gli episodi della saranno poi disponibili anche in streaming - live e on demand – sul portale RaiPlay.