Stasera, martedì 21 dicembre, in prima serata su Rai1 va in onda la sesta e ultima puntata di Blanca, il crime drama liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno.

La fiction, una co-produzione di Lux Vid e Rai Fiction con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, racconta lo straordinario viaggio di una giovane donna non vedente che ha la possibilità di realizzare il sogno che aveva sin da bambina: diventare una consulente della polizia. Ambientata a Genova, la serie è la prima produzione al mondo ad aver utilizzato l'olofonia, una speciale tecnica di registrazione del suono che permette di riprodurlo in modo simile a come viene percepito dall'apparato uditivo dell'uomo. Ascoltando la serie con semplici cuffie, lo spettatore sentirà come se fosse al posto di Blanca, per capire meglio come sente lei e come ricostruisce il mondo. Anche per questo Blanca rappresenta un'autentica novità nel panorama delle produzioni televisive.

Blanca, le anticipazioni dell’ultima puntata

Nella sesta e ultima puntata dal titolo Tornando a casa, il caso su cui Blanca si trova ad indagare la interessa molto da vicino: riguarda Carmine Russo, il padre di Sebastiano, il ragazzo che lei aveva indicato come l'assassino di sua sorella. La salute della ragazza è sempre più compromessa, mentre senza saperlo si avvicina inesorabilmente ad una trappola pericolosa che l'attende ormai da tempo. Inoltre, la protagonista dovrà fare i conti con il proprio cuore e i propri sentimenti: cosa succederà tra Blanca e Michele Liguori?