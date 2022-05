Blocco 181: trama e anticipazioni della prima puntata, in onda venerdì 20 maggio

Venerdì 20 maggio - ore 21.15 - parte su Sky Atlantic la serie Blocco 181. Annunciata da mesi, si tratta di un lavoro che getta lo sguardo su una realtà contemporanea e poco raccontata: la periferia violenta e multietnica di una grande città (Milano) vista attraverso gli occhi di tre giovani. Questo progetto si avvale della partecipazione del rapper Salmo, per l’occasione anche attore, oltre che autore della colonna sonora. Scopriamo tutte le anticipazioni di questa serie tv.

Blocco 181: trama e anticipazioni della prima puntata

La messa in onda di Blocco 181 è stata annunciata da tempo, preceduta da un forte battage pubblicitario: tra le altre cose, gli spettatori di Masterchef Italia ricorderanno che una delle esterne dell’ultima edizione dello show si è svolta proprio sul set di questa serie. Ma di cosa parla la nuova produzione Sky Original? L’ambientazione è quella di una Milano semi-invisibile, una porzione di periferia dove si trovano appartamenti abusivi e una umanità poco raccomandabile: spacciatori e criminali di varie etnie. I protagonisti della storia sono tre ragazzi: Ludo (Alessandro Piavani) e Mahdi (Andrea Dodero), provenienti da diverse estrazioni sociali ma molto amici, e Bea (Laura Osma), ragazza latino-americana che con fatica tiene insieme gli insegnamenti della sua famiglia di appartenenza (la Misa) e la voglia di cambiare radicalmente la sua vita. A incuriosire ulteriormente lo spettatore è la presenza di Salmo, ormai da oltre 10 anni uno dei rapper italiani più importanti. L’artista non si limita alla composizione della colonna sonora e alla supervisione musicale e artistica, ma interpreta anche il ruolo di Snake, armato braccio destro del dealer Lorenzo (Alessandro Tedeschi). Nel cast troviamo inoltre Andrea Praticò, Juan Celi, Sergio Andrade, Anna Manuelli, Gine Rivera e Sergio Palau. La prima stagione di Blocco 181 è composta da otto episodi trasmessi nel corso di quattro venerdì e diretti da Giuseppe Capotondi, con Ciro Visco e Matteo Bonifazio.

Dove e vedere la serie in tv e in streaming

Blocco 181 viene trasmesso da Sky Atlantic a partire da venerdì 20 maggio alle 21.15. La serie sarà visibile anche in streaming su Now e on demand su Sky Go.