Blocco 181: trama e anticipazioni della quarta (e ultima) puntata, in onda il 10 giugno

Venerdì 10 giugno alle 21.15 su Sky Atlantic vanno in onda il settimo e l’ottavo episodio di Blocco 181, gli ultimi della prima stagione. Il trio di protagonisti sembra sempre più diviso: mentre Victor è fatto fuori dalla Misa, Bea diventa secondera. Ha inizio una guerra tra i pandilleros e il Blocco di Mahdi: un conflitto destinato a scombinare le carte. Scopriamo le anticipazioni della nuova puntata.

Blocco 181: trama e anticipazioni della quarta (e ultima) puntata

Blocco 181 è una serie Sky Original che racconta una porzione invisibile di Milano; una zona periferica dove si mescolano (non sempre pacificamente) più etnie; appartamenti abusivi, armi e cocaina. I protagonisti sono tre ragazzi: Bea, Ludo e Mahdi. Venerdì 10 giugno viene trasmessa l'ultima puntata della serie, con il settimo e l'ottavo episodio. Vediamo Victor ufficialmente fuori dalla Misa; tali circostanze permettono a Bea di essere nominata secondera. La cosa lascia però molte perplessità a Ludo, che non mancherà di farlo notare. Intanto Ricardo sopravvive a un tentato omicidio; dopo questo evento troverà in Lorenzo un forte alleato. Successivamente Snake, Ludo e Mahdi sono allertati da uno sparo. Ha inizio una guerra tra i pandilleros e il Blocco di Mahdi. Un conflitto che potrebbe causare molti dissapori: mentre Bea non ha intenzione di tradire Ricardo, Ludo decide di andare via con Isa. Si dividono, in tal modo, quelli che erano gli inseparabili protagonisti della serie.

Dove e vedere la serie in tv e in streaming (10 giugno)

La quarta - e ultima - puntata di Blocco 181 viene trasmessa da Sky Atlantic venerdì 10 giugno alle 21.15. La serie è visibile anche in streaming su Now e on demand su Sky Go.