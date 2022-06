Blocco 181, terza puntata: trama e anticipazioni (3 giugno 2022)

Venerdì 3 giugno alle 21.15 su Sky Atlantic vanno in onda il quinto e il sesto episodio di Blocco 181, la serie Sky Original che vede la partecipazione straordinaria del rapper Salmo. In questi episodi si respira aria di guerra: le bande di Rizzo, Victor e Pulga sono ai ferri corti. Intanto il trio di protagonisti progetta con Snake il colpo di un carico di coca. Scopriamo le anticipazioni della nuova puntata.

Blocco 181: trama e anticipazioni della terza puntata

Venerdì 27 maggio va in onda la terza puntata della nuova serie Sky Original. Dopo aver messo sottosopra la rivendita di auto usate di Rizzo, tra i suoi uomini e quelli di Victor e Pulga scoppia la violenza. Un pandilleros muore e la guerra è dichiarata. Mahdi convince Bea della colpevolezza di Victor e lei sembra credere alle parole del ragazzo. Lorenzo è convinto di essere stato tradito da Snake, che a sua volta scopre il giro di affari del ragazzo e i suoi amici. Poco dopo il fratello di Bea, Ricardo (palabrero della Misa) esce in semilibertà e si scontra in breve tempo con Victor. Intanto Bea, Lorenzo e Mahdi si alleano con Snake per recuperare un delicato carico di cocaina a Genova. Rizzo si confida con Lorenzo, illustrandogli il modo ideale per fare fuori i pandilleros.

Dove e vedere la serie in tv e in streaming (3 giugno)

La terza puntata di Blocco 181 viene trasmessa da Sky Atlantic venerdì 3 giugno alle 21.15. La serie è visibile anche in streaming su Now e on demand su Sky Go.