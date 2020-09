Bobo Vieri e Mediaset, è scoppiata la guerra: ecco cosa sta succedendo

Parte il campionato e si avvia anche 'Tiki Taka' (dal 21 settembre su Italia 1 in seconda serata). Ma stavolta a tirare il primo calcio di rigore, ancor prima dell'inizio della partita, è Bobo Vieri, che fino a ieri era opinionista dello show calcistico e adesso tuona contro Mediaset colpevole a suo dire di aver reciso il contratto senza preavviso.

Bobo è dichiaratamente sul piede di guerra. L’ex bomber farà causa al Biscione e al Corriere della Sera spiega perché è così arrabbiato. Quando infatti il giornalista gli domanda se lo troveremo di nuovo sulla poltrona degli ospiti fissi, lui tuona: "No, non ci sarò. Mi hanno comunicato che hanno annullato il mio contratto. Dall’oggi al domani, senza motivo. E’ una cosa che non mi aspettavo, andremo per legali".

Vieri spiega di non conoscere le ragioni di questa scelta e precisa che cercherà di far valere i suoi diritti con l'azienda di Cologno Monzese in tribunale.

L'assenza di Bobo non è certo l'unica modifica alla trasmissione. A partire da quest'anno infatti alla guida del programma non ci sarà più il giornalista Pierluigi Pardo ma Piero Chiambretti, alle prese col suo primo varietà sportivo. E, stando ad un'indiscrezione riportata proprio dal Corriere, il conduttore avrebbe proposto di puntare sul giornalista Maurizio Pistocchi, ricevendo però il veto da Mediaset per via di un contenzioso tra quest'ultimo e l'azienda.