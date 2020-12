Andrea Bocelli ospite a Domenica In, rivolta social: “Vergogna, ha negato il Covid”

Andrea Bocelli ha aperto la puntata di oggi di “Domenica In”, ospite in studio per presentare in anteprima il suo ultimo album dal titolo “Believe”, esibendosi al pianoforte. Ma a giudicare dalla timeline di Twitter la sua apparizione non è stata particolarmente gradita. C’è chi infatti non ha dimenticato la sua partecipazione al convegno “dei negazionisti del Covid” lo scorso luglio in Senato.

Diversi utenti puntano il dito contro la Rai: “Bocelli, dopo le dichiarazioni negazioniste, nel più importante salotto della domenica del servizio pubblico. Un po’ di vergogna a #domenicain e nella Rai tutta quando?”. “Noto con dispiacere che il negazionista continua ad essere ospitato in televisione”, scrive un utente. “Bocelli il ‘negazionista’. Lo apprezzo come cantante, meno come uomo. Che delusione, lo pensavo diverso”, commenta un’altra.

Bocelli a Domenica In parla di quando ha avuto Covid-19

Durante l’intervista al cantante seguita alla sua esibizione, Mara Venier e Andrea Bocelli hanno parlato della pandemia. “Che cosa manca di più in questo periodo, mentre siamo molto condizionati da questo maledetto virus?”, chiede Mara Venier. “L’uomo fondamentalmente cerca delle certezze nella vita. Quello che è venuto a mancare, più del solito, è questo senso delle certezze, la possibilità di muoversi, lavorare, produrre, rendersi utili per la propria famiglia. Un po’ come quando i popoli si trovano in stato di guerra. Quando penso a queste situazioni e la sofferenza che hanno generato, cerco di consolarmi pensando che ci sono popoli sotto le bombe e le atrocità della guerra e tutto sommato non ci si può e non ci si deve lamentare. Se c’è una cosa sicura nel mondo è che tutto passa”.

Mara Venier ha ricordato che Bocelli ha avuto Covid-19. “Quando mi hanno detto che ero positivo è stato nel momento più drammatico, quando c’erano le terapie intensive che si riempivano e c'era il panico generale. Per fortuna io stavo bene e ho detto ‘speriamo di continuare a stare bene’. In casa mia, tranne Veronica (Veronica Berti, moglie di Bocelli, presente con lui durante l'intervista, ndr), sono stati tutti contagiati, ma senza conseguenze per fortuna”. Il cantante ha ribadito: “La paura è la sola cosa di cui aver paura, dicono gli inglesi”.

Bocelli e il convegno dei negazionisti del Covid: le polemiche e la replica

Al convegno Bocelli aveva detto: “Io conosco un sacco di gente, ma non ho mai conosciuto nessuno che fosse andato in terapia intensiva, quindi perché questa gravità? C'è stato un momento in cui mi sono sentito umiliato e offeso per la privazione della libertà di uscire di casa senza aver commesso un crimine e devo confessare pubblicamente di aver disobbedito a questo divieto che non mi sembrava giusto e salutare”.

Parole che avevano suscitato molte polemiche. Il cantante, che aveva raccontato di aver avuto Covid-19 e di aver donato il plasma una volta guarito, aveva fatto una parziale marcia indietro. “Sono stato frainteso”, aveva risposto dopo le critiche. "Ho fatto un intervento al Senato e in seguito a questo intervento, curiosamente, sono stato definito un negazionista - aveva detto - Che strano, mi sono speso fin dal primo giorno per aiutare chi era in difficoltà in ragione del virus. Con la fondazione che porta il mio nome abbiamo cercato di recuperare subito tutto quello che serviva, poi sono venuto qui nella città un po' simbolo del contagio per fare una preghiera per tutti e anche per dimostrare che la paura è la sola cosa di cui bisogna avere paura. Deve essere su questo fatto che sono stato un po' frainteso".

++ articolo aggiornato alle 15:22 con le dichiarazioni di Bocelli sulla pandemia a 'Domenica In' ++