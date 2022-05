Bombshell - La voce dello scandalo, la storia vera dietro al film

Oggi, 27 maggio, alle 21.20 su Rai 3 va in onda il film di Jay Roach Bombshell - La voce dello scandalo (nel cast Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie e John Lithgow). Una occasione per scoprire la storia vera raccontata dalla pellicola: quella di Roger Ailes, presidente e amministratore delegato della Fox accusato di molestie sessuali da molte sue ex dipendenti.

Bombshell: la storia vera

Nel 2014 lo scrittore Gabriel Sherman pubblicò un libro biografico su Roger Ailes dal (lungo) titolo “The Loudest Voice in the Room: How the Brilliant, Bombastic Roger Ailes Built Fox News - and Divided a Country”. Un caso editoriale dove si diceva che Ailes, anziano produttore televisivo e giornalista, per tanti anni presidente e CEO di Fox News, Fox Television Stations e 20th Television - negli anni '80 avrebbe offerto un aumento a una produttrice televisiva se fosse andata a letto con lui. L'accusa fece scalpore ma salì davvero alla ribalta nel 2016, quando la conduttrice Gretchen Carlson fece causa ad Ailes per molestie sessuali. A quel punto si scatenò una sequela di denunce: furono più di dieci le donne che presentarono contro il produttore accuse di molestie sessuali. Quando la Carlson accusò di essere stata licenziata per aver respinto l'uomo, quest'ultimo negò l'accaduto. Dieci giorni dopo il New York magazine scrisse in un dossier che sul conto di Ailes pesavano tante altre accuse di carattere sessuale. Quando anche Megyn Kelly riferì agli investigatori che a inizio carriera subì avance sessuali da Ailes, il presidente di News Corp Rupert Murdoch chiese ad Ailes di dimettersi; cosa che avvenne il 21 luglio 2016. Roger Ailes rimase comunque consigliere di Murdoch fino alla sua morte, avvenuta il 18 maggio del 2017, all’età di 77 anni.

Dove vedere il film in tv e in streaming (venerdì 27 maggio)

