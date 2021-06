Bonolis risponde a Baudo (che trova i suoi programmi "volgari")

Se il giorno del suo 85esimo compleanno Pippo Baudo ha 'consigliato' a Paolo Bonolis di vergognarsi, accusandolo di fare programmi "volgari", a 60 anni appena compiuti il conduttore di 'Avanti un altro' risponde senza peli sulla lingua.

Una replica imperturbabile, che però nasconde un pizzico di delusione: "Con Pippo ho avuto alti e bassi - fa sapere sulle pagine di Chi - Con me è stato molto aspro. Legge volgarità nei miei programmi. Io vedo leggerezza, ma la sua generazione o forse lui notano qualcosa di poco nobile. Spiace per lui". Nessuna correzione da voler fare, dunque, neanche dopo le parole del 're della tv'. In effetti, dopo quarant'anni di carriera, sono finiti i tempi della gavetta per Paolo Bonolis, che sta per rinnovare il contratto con Mediaset.

'Il senso della vita' non si farà: "Non può andare in seconda serata"

Paolo Bonolis tornerà in autunno con 'Avanti un altro' e dice di essere "in fase creativa per progetti nuovi". Non si farà, invece, una nuova edizione de 'Il senso della vita' come in molti speravano: "Ci penso spesso. E' un programa di racconto e di pensiero che non può andare in seconda o terza serata. Il suo costo è alto e non può essere collocato in quella fascia. A malincuore dico che è un progetto meraviglioso verso il quale nutro affetto, ma che non avrà futuro. Lo farà sui social qualcuno". Nella prossima stagione televisiva, su Canale 5, vedremo probabilmente anche sua moglie Sonia Bruganelli, in lizza per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip: "Lei sta sbocciando e seguendo la sua strada. E io sono contento - commenta Bonolis - Se il Gf Vip le piace, mi scusi, perché non dovrebbe farlo? Io sono contento, quindi ben venga".