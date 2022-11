Antonella Clerici, frecciatina a Bonolis su Mediaset: lui la gela

Non ci sono segreti fra Antonella Clerici e Paolo Bonolis. E nemmeno peli sulla lingua. I due conduttori, legati da una profonda amicizia, si sono ritrovati oggi a È sempre mezzogiorno per parlare del nuovo libro del presentatore Mediaset.

L'ospitata è stata occasione di una bella chiacchierata tra i due e la padrona di casa ne ha approfittato per chiedere diverse curiosità. Soprattutto una: "Quando è che rifai Il senso della vita? A me piace da morire quella trasmissione". Secca la risposta di Bonolis: "Ti ringrazio ma non credo sia possibile, non rientra nei parametri economici dell'azienda Mediaset. Poi è una cosa che ti spiego a parte con dei grafici". A quel punto la conduttrice ha incalzato: "Tu fai tanto per l'azienda Mediaset dal punto di vista economico, potrebbero farti fare una cosa che ti piace". Il conduttore ha replicato senza batter ciglio, mettendo a tacere la collega: "Io faccio tanto per Mediaset dal punto di vista economico e ti assicuro che sono felici di riconoscermelo". Antonella Clerici non ha potuto che battere in ritirata: "Di questo non ne dubito".

Le parole d'affetto per Paolo Bonolis

Dopo la puntata di oggi Antonella Clerici ha pubblicato su Instagram una foto scattata in studio con Paolo Bonolis, a cui dedica parole di grande affetto: "Ripeto spesso che condurre il Festival di Sanremo assieme è, in un certo senso, come fare il militare. E con Paolo ci unisce il dolce ricordo dell'edizione 2005 e un'amicizia fatta di stima sincera, gag continue e affetto. Felice amico mio che sei venuto nella nostra casa del mezzogiorno a raccontarci di 'Notte fonda', la tua avvincente, seconda fatica editoriale".

