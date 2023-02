"Boomerissima" con Alessia Marcuzzi, stasera in tv l’ultima puntata: anticipazioni e ospiti

Quinto e ultimo appuntamento con “Boomerissima”, in onda oggi, 14 febbraio dalle 21.20 su Rai 2. Alessia Marcuzzi nel suo show che mette l’uno di fronte all’altro l’immaginario popolare del passato e del presente. Divertimento, musica e giochi con ospiti in studio, tra spensieratezza e ricordi. Leggiamo le anticipazioni della puntata di questa sera.

Boomerissima: anticipazioni del 14 febbraio

Condotta da Alessia Marcuzzi, la prima edizione di “Boomerissima” doveva inizialmente essere composta da quattro episodi, ma il crescente successo - maturato anche grazie ad un buon passaparola social - ha prodotto una puntata extra dello show, in onda oggi, 14 febbraio 2023, in un giorno speciale come quello del San Valentino.

Un appuntamento straordinario che non modifica, comunque, le regole della gara: a sfidarsi sono due squadre formate da personaggi famosi. Una rappresenta la generazione dei millennials, giovani e giovanissimi legati ad un immaginario artistico e culturale prettamente contemporaneo, e i boomers, appartenenti ad una generazione che nel corso degli anni ’80 e ’90 ha trovato musica, mode e icone nelle quali identificarsi per tutta la vita.

Le squadre che si sfidano nell’ultima puntata sono composte da: Andrea Dianetti, Brenda Lodigiani, Ilenia Pastorelli e Raimondo Todaro per i millennials; da Filippo Bisciglia, Valeria Marini, Lucia Ocone e Andrea Pucci per i boomers. Tra gli ospiti di questo appuntamento troviamo inoltre Enrico Brignano, Marco Masini, Piotta e Tancredi.

Prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia, “Boomerissima” si muove tra divertimento ed effetto nostalgia, ma può contare anche su effetti scenici che emergono da un armadio magico e un sorprendente salotto “back in time” che propone immagini e video provenienti dal passato.

Dove vederlo in tv e in streaming (14 febbraio 2023)

L’ultima puntata di "Boomerissima" va in onda su Rai 2 martedì 14 febbraio 2023 a partire dalle 21.20. Il programma è visibile anche, on demand e in live streaming, sulla piattaforma RaiPlay.