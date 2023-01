"Boomerissima", con Alessia Marcuzzi: anticipazioni e ospiti della puntata di questa sera

Terzo appuntamento, oggi 24 gennaio dalle 21.20 su Rai 2, con "Boomerissima", programma con Alessia Marcuzzi che mette al centro dello spettacolo una divertente sfida tra culture pop di ieri e di oggi. Giochi, musica e molti ospiti.

Boomerissima: anticipazioni del 24 gennaio

Meglio il passato dei padri o il presente dei figli? "Boomerissima" prende di petto il quesito intavolando un vero e proprio duello, che attraversa la televisione, la musica, le mode e le icone di ieri e di oggi. Il programma di Rai 2 che giunge oggi, 24 gennaio, alla sua terza puntata, incrocia ancora una volta il varietà brillante e il game show. L'atmosfera generale è all'insegna della leggerezza, così seguendo lo spirito della padrona di casa Alessia Marcuzzi, dopo anni di esperienza in Mediaset adesso impegnata con la storica azienda televisiva.

Lo show è prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia e abbraccia un periodo che va dagli anni '80, rappresentati dai cosiddetti "boomers" fino agli attuali anni '20 del nuovo secolo, popolati dai "millennials". A scendere in campo, sfidandosi in divertenti giochi, questa sera troviamo Lodovica Comello, Geppi Cucciari, Francesca Manzini, Giorgio Mastrota, Mietta, Francesco Paolantoni, Riki e Pierpaolo Spollon. Intervengono inoltre come ospiti Drusilla Foer, Nek, Corona e Rocco Hunt.

L'energia della Marcuzzi è travolgente e gli effetti scenici garantiscono sorprese inedite, arricchite da un "armadio dai poteri magici", capace di far risplendere personaggi e climi di un passato destinato a non essere mai dimenticato. Soltanto una delle due squadre potrà portarsi a casa la vittoria, rispondendo al quesito di base: boomers o millennials?

Dove vederlo in tv e in streaming (24 gennaio 2023)

La terza puntata di "Boomerissima" va in onda su Rai 2 martedì 24 gennaio 2023 a partire dalle 21.20. Il programma è inoltre visibile sulla piattaforma RaiPlay, sia on demand che in live streaming.