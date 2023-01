Boomerissima: Amadeus e Corona fanno impazzire il pubblico

Quando canta lei non esistono più né boomer né millennials, ma solo una folla di gente che si muove al ritmo di The Rhythm of the Night. Stiamo parlando di Corona, l’artista che ha fatto ballare intere generazioni. E se insieme alla cantante ci mettessimo anche Amadeus e Alessia Marcuzzi? Semplice, l’atmosfera sarebbe un perfetto tuffo negli Anni ’90, quando il trio era al timone di una delle kermesse canore più seguite e amate, il Festivalbar, quello del 1996.

Corona ospite a Boomerissima

Tutti in piedi nello studio di Boomerissima per ballare la musica di Corona, interprete di successo della disco music targata Anni ’90. La cantante ha portato nel programma di Rai 2 due dei suoi più grandi successi, che per anni hanno tenuto banco nelle discoteche di mezzo mondo: The Rhythm of the Night e Baby Baby. E non c’è niente da fare, quanto Corona canta, il pubblico risponde e nessuno riesce a rimanere fermo, neppure i Millennials che conoscono perfettamente i suoi brani.

Il ricordo del Festivalbar 1996

Impossibile per Alessia Marcuzzi non ricordare quando proprio con Corona e Amadeus tenne il timone del Festivalbar 1996, kermesse che ancora oggi in molti ricordano con malinconia. “Il tuo sorriso illuminava il palco”, dice la conduttrice di Boomerissima alla voce di The Power of Love, ricordando gli anni passati e i bei momenti vissuti insieme. Immancabile anche un saluto al direttore artistico di Sanremo, mentre sullo schermo di Rai 2 compaiono le immagini del palco estivo di 27 anni fa.

I social pazzi per Corona

Anche il popolo dei social non è rimasto indifferente a questo tuffo negli Anni ’90 fatto a Boomerissima. Su Twitter l’hashtag del programma è volato alto e decine di commenti erano rivolti alla cantante ospite di Alessia Marcuzzi: “Colori e belle vibrazioni con #Corona! A #Boomerissima il divertimento è assicurato”, “Che bello sentire Corona! Mi risalgono tutti i colpi di frusta degli autoscontri delle giostre….”.