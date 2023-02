Flavio Insinna lancia una frecciata a Milly Carlucci: "Ecco chi doveva vincere"

Flavio Insinna è stato uno degli ospiti di Alessia Marcuzzi a Boomerissima, il suo show sullo 'scontro' tra le generazioni dei boomer e dei millennial. E proprio il conduttore de L'Eredità si è reso protagonista di un commento che ha creato non poco scalpore.

Insieme a lui, ma per la parte dei 'più giovani' c'era Alessandro Egger, il non vincitore di Ballando con le Stelle che quando ha scoperto, durante la finalissima a dicembre, di essersi classificato secondo proprio non è riuscito a trattenere l'espressione di delusione. Insinna quando l'ha visto ha voluto subito rompere il ghiaccio affermando che secondo lui sarebbe dovuto essere lui il vincitore. "Vogliamo fare anche una polemica così? Per me Ballando doveva vincerlo lui" ha chiosato il conduttore rivolgendosi a Egger che ha lanciato un vero e proprio urlo di compiacimento. "Una cosina così" ha commentato Marcuzzi. "Perché la polemica fa stare! Anche Gabriel Garko meritava di vincere Ballando!", ha poi rincarato la dose così Flavio e se è vero che erano affermazioni dette con il tono della battuta sotto sotto nascondevano un fondo di verità, anche perché sono stati in molti ad affermarlo.

Questa edizione di Ballando con le Stelle ha creato moltissime polemiche, anche nel giorno della finalissima: Selvaggia Lucarelli in molti momento della serata ha affermato che Luisella Costamagna (che ha poi vinto) non si meritava tutto il risalto che le stavano dando - sia il pubblico sia i giudici - perché in confronto ad altri aveva ballato pochissimo.