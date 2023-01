Boomerissima, scontro tra Zorzi e Gerini: "Se devi accusare no...". Marcuzzi: "Pensavo a un programma più scanzonato"

La prima puntata di Boomerissima andata in onda ieri, martedì 10 gennaio, ha registrato un ampio seguito sui social. In simultanea con la trasmissione di Rai2 molti sono stati gli utenti che hanno commentato l'esordiente programma condotto da Alessia Marcuzzi, tornata in tv dopo una lunga assenza con un format nuovo che ha visto un confronto generazionale tra boomers e millennials.

Tanta l'attenzione da parte del pubblico, soprattutto per il momento che ha visto un acceso scontro tra Claudia Gerini e Tommaso Zorzi. La scena era già stata raccontata da chi vi aveva assistito lo scorso dicembre in fase di registrazione e, contrariamente alle aspettative di chi immaginava sarebbe stata tagliata in fase di montaggio, è andata in onda in tutta la sua interezza. Il vivace botta e risposta è avvenuto all'arringa finale dell'ex gieffino della schiera dei millennials che, parlando dell'assenza di comunicazione spesso lamentata dai boomers verso i giovani, li ha accusati di fare i balletti su TikTok "con talmente tanti filtri da essere tacciati di sostituzione di persona". Particolarmente indispettita l'attrice: "Se devi accusare no... Io non ho TikTok e non ho filtri", è stata la sua risposta piccata.

Questa tensione tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini ? #boomerissima pic.twitter.com/Jq6ACA0WFc — trashtvstellare (@tvstellare) January 10, 2023

Il commento di Alessia Marcuzzi

Davanti a tanta appassionata partecipazione, anche Alessia Marcuzzi ha commentato con un eloquente "Ammazza che competizione!", dettaglio che lei stessa aveva ripreso durante la conferenza stampa del programma: "Pensavamo potesse essere una gara più scanzonata, in realtà si sono accaniti sul serio" aveva raccontato parlando proprio del battibecco tra Zorzi e Gerini: "La gara è stata molto sentita rispetto allo show, quindi l’atmosfera era vivace, ci sono stati momenti anche molto accesi. La sana competizione che è venuta fuori è andata fuori controllo. Sabrina Salerno ed Elettra Lamborghini nemmeno hanno scherzato. L’importante è partecipare? No, abbiamo capito che per loro era vincere".

Ma la Gerini ha fatto tutto da sola,invece di prenderla con ironia l'ha presa sul personale ?? — AngelaMaria20 ?? (@Maria20Angela) January 10, 2023