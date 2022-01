Border Security: terra di confine, su DMAX stasera dogane chiuse per la pandemia

Border Security: terra di confine, la serie che racconta le operazioni delle dogane degli Stati Uniti di fronte alle ondate di spostamenti al confine col Messico. La nuova puntata è in onda stasera domenica 21 gennaio su DMAX in prima serata a partire dalle 21:25.

Border Security: terra di confine, la nuova puntata

In questo nuovo episodio di Border Security i ponti statunitensi al confine sud rischieranno di essere chiusi a causa della pandemia e delle misure anti-contagio adottate dal paese. Nel frattempo, la Customs and Border Protection intensifica la lotta contro i cartelli messicani.

Border Security: terra di confine, il programma

Border Security segue le operazioni degli agenti USA ai confini internazionali del paese. Ogni giorno infatti circa 250mila persone attraversano i 28 ponti che collegano Messico e Stati Uniti: spetta alla Polizia di Frontiera statunitense effettuare i controlli sui veicoli sospetti alla dogana e garantire la sicurezza interna dello Stato.

Border Security: terra di confine, dove vederlo domenica 23 gennaio

Border Security: terra di confine è su DMAX (canale 52 del digitale terrestre) e in live streaming sul sito ufficiale. Stasera domenica 23 gennaio alle 21:25 va in onda in prima TV il secondo episodio della terza stagione.