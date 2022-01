Il Boss del paranormal, Daniele Bossari torna tra giocattoli e misteriose figure

Daniele Bossari, grande appassionato di tutto ciò che riguarda il mistero e il soprannaturale, torna con una nuova edizione de Il Boss del paranormal, in onda su DMAX. Rituali, credenze popolari, superstizioni, apparizioni, casi irrisolti: nel corso degli anni Daniele Bossari ha indagato i più grandi misteri del pianeta. Ora è pronto per ricominciare l’avventura nel paranormale.

Il Boss del paranormal, anticipazioni nuovi episodi di martedì 18 gennaio

Il conduttore Daniele Bossari riprenderà il suo viaggio lì dove si era fermato, alla ricerca di risposte a segreti e fenomeni inspiegabili avvenuti in giro per il mondo, anche in Italia. In particolare, nel primo episodio della serata Bossari dovrà indagare su alcuni “giocattoli” molto inusuali e dalle insolite caratteristiche. Successivamente, il conduttore dovrà investigare su una figura a dir poco misteriosa. Il Boss del paranormal: il format Già alla guida di House of Esports, Daniele Bossari torna su DMAX con una nuova edizione de Il Boss del paranormal.

Appassionato di fenomeni paranormali fin da bambino, Bossari riprende un misterioso percorso attraverso misteri tuttora insoluti in tutto il mondo. Telecamere di sicurezza, video realizzati con il telefono, testimonianze inquietanti: cosa è paranormale e cosa è semplicemente una bufala? Grazie alla sua esperienza, sarà proprio il “Boss” Daniele Bossari a stabilirlo, conducendoci in un viaggio incredibile all’interno del sovrannaturale.

Il Boss del paranormal: dove vederlo

Il Boss del paranormal va in onda il martedì su DMAX (canale 52 del digitale terrestre) e in diretta streaming sul sito ufficiale della rete. I due nuovi episodi del programma saranno stasera in prima serata a partire dalle 21:25.