Il Boss del paranormal, su DMAX Daniele Bossari indaga sul fantasma di Al Capone

Daniele Bossari torna a caccia di eventi paranormali avvenuti in giro per il mondo, questa volta partendo dalla California. Tra apparizioni, fantasmi, fenomeni occulti e casi irrisolti, ci condurrà alla scoperta dei più grandi misteri del pianeta.

La nuova puntata è in onda stasera in prima tv su DMAX a partire dalle 21:25.

La puntata di oggi: il mistero del fantasma di Al Capone

Il “boss” di tutto ciò appare inspiegabile, Daniele Bossari, inizierà le indagini a San Francisco, e più precisamente ad Alcatraz, prigione di massima sicurezza fino al 1963. La prigione è nota per la violenza e la durezza dei suoi metodi, e per aver ospitato i più pericolosi criminali della storia statunitense. Qui una guardia forestale sentirà il suono di un banjo provenire dalla cella 181. La cella è quella di Al Capone, storico mafioso italoamericano simbolo del gangsterismo, soprannominato “Scarface”. Si narra che durante gli ultimi anni di prigionia, ad Al Capone fu concesso solo di suonare il banjo…

Il Boss del paranormal: puntate, edizioni, curiosità

Appassionato di tutto ciò che è considerato paranormale, Daniele Bossari riprende il suo viaggio con Il boss del paranormal – giunto alla sua seconda edizione su DMAX – per indagare i misteri ancora insoluti nel mondo. Analizzando video amatoriali, ascoltando le controverse testimonianze e ricostruendo i fatti, in questi nuovi 16 episodi il conduttore cercherà di risolvere i paradossi più oscuri e di svelare i segreti più remoti. Presentatore già di Mistero su Italia 1 nel 2009, Bossari è infatti ormai specializzato sul tema del paradossale, che lo affascina fin da bambino.

Dove vederlo stasera in tv (25 gennaio)

Il Boss del paranormal va in onda oggi martedì 25 gennaio su DMAX (canale 52) e in diretta streaming sul sito ufficiale. Il nuovo episodio è in prima serata a partire dalle 21:25.

Lo spot