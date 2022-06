La settimana della serie turca Brave and Beautiful si concentra sulla risoluzione del caso Adalet. Cesur perde il controllo e vorrebbe uccidere Riza, responsabile dell’accaduto. Placata l’ira, si accorda con il procuratore Serhat per estorcere informazioni a Riza. Intanto Tashin perde la memoria. A seguire le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 dal 6 al 10 giugno 2022.

Brave and Beautiful, le anticipazioni dal 6 al 10 giugno 2022

È un Cesur furibondo quello che ritroviamo nella prima puntata settimanale di Brave and Beautiful. L’uomo vuole uccidere Riza e, con l’aiuto di Ziya, riesce anche a scovare il suo nascondiglio. Suhan e Korhan decidono di fare ritorno a casa del padre, ma sono intenzionati a nascondere gli ultimi avvenimenti. Nel frattempo scopriamo che Tahsin, adesso in ospedale, ha perso la memoria. Cesur vuole far arrestare Riza per aver ucciso Adalet, ma il procuratore Serhat gli spiega che non ci sono sufficienti prove per ritenerlo colpevole. Ad incastrare Riza sarà invece Suhan. Cesur approfitta della situazione per accordarsi con il procuratore e ottenere da Riza le informazioni per ritrovare il corpo di Adalet. A quel punto la notizia dell’accaduto comincia a diffondersi in tutto il paese. I dottori consigliano caldamente di non dire nulla a Tahsin. Suhan vuole imprimere un po’ di ottimismo al futuro e distrae Cesur con i preparativi del matrimonio.

Dove vedere Brave and Beautiful (dal 6 al 10 giugno 2022)

Le puntate di Brave and Beautiful vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Infinity.