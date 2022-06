Brave and Beautiful propone una settimana ad alto tasso di mistero e tensione. Suhan scopre che suo padre è scomparso, ma successivamente qualcuno cerca di avvelenarla. Il maggiore indiziato sembra Bulent, che però avrebbe alcuni complici. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 dal 13 al 17 giugno 2022.

Brave and Beautiful, le anticipazioni dal 13 al 17 giugno 2022

Ascoltando una discussione fra Reyan e Sirin, Suhan scopre che suo padre è scomparso. Presa dal panico, si reca a casa di Bulent. Intanto Tahsin, molto scosso, si allontana; messosi alla sua ricerca, dopo aver setacciato molti luoghi Cesur lo trova sulla scogliera, infreddolito e shockato.

Nel frattempo nel sangue di Suhan viene trovato un alto tasso di sostanze nocive: qualcuno ha tentato di avvelenarla. Il maggiore indiziato è Bulent, che in un momento concitato confessa che Riza lo ha rapito per costringerlo ad avvelenare la ragazza, per poi essersi tirato indietro poco prima del gesto. Il procuratore scopre che il vero complice di Riza è Hikmet, che a sua volta rivela la complicità di un terzo responsabile. Le giornate più liete sono quelle di Mihriban, eletta sindaco di Korludag. Tahsin propone di festeggiare alla tenuta il lieto evento.

Dove vedere Brave and Beautiful

Le puntate di Brave and Beautiful vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Infinity.