Gli episodi settimanali di Brave and Beautiful cominciano con la notizia della morte di Salih, che giunge alla famiglia Korludag. Ma chi è il colpevole? Indiziato, Cesur tenta di fuggire, ma c’è chi sospetta di Riza. E quali sono le responsabilità di Tahsin? A seguire le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 16 a venerdì 20 maggio.

Brave and Beautiful, le anticipazioni dal 16 al 20 maggio 2022

La notizia della morte di Salih si diffonde. In stato di fermo, Cesur fugge; Sahun tratta con il procuratore, ma al contempo si accorda con Rifat (che aiuta la polizia) per scovarlo nel nascondiglio in cui si è rifugiato. Nel frattempo Cesur si ricorda di un indizio legato alla scomparsa di Salih e con l’aiuto di Suhan viene a capo di un luogo che potrebbe contenere tracce preziose per districare l’intrigo dell’omicidio. Sirin sospetta di Riza, che nel mentre ordina a Turan di rapire il bambino testimone dell’assassinio di Salih: il suo scopo è quello di incastrare Cesur, ma non ha fatto i conti con la vivacità del piccolo. In carcere, secondo il piano del procuratore Serhat, Cesur e Tahsin dovrebbero avere un incontro risolutore, ma quest’ultimo sarà colpito da un malore.

Dove vedere Brave and Beautiful (16-20 maggio)

Le puntate di Brave and Beautiful vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.45 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Infinity.