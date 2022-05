Gli episodi settimanali di Brave and Beautiful cominciano con una dichiarazione pubblica di Riza che fa andare Tahsin su tutte le furie. Intanto proseguono le indagini sulla morte di Salih: Riza uccide un testimone, ma viene catturato da Cesur. A quel punto entra però in scena un piano di Suhan. A seguire le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 23 a venerdì 27 maggio.

Brave and Beautiful, le anticipazioni dal 23 al 27 maggio 2022

Tempo di elezioni: in occasione di un discorso che Mihriban deva fare per candidarsi come sindaco, Riza annuncia in pubblico che Tahsin gli ha dato in dono l’albergo solo per risarcirlo degli anni trascorsi in progione a causa di Adalet. Tahsin va così su tutte le furie. Suhan confessa a Cesur che, causa malattia, il padre sta per morire. Le indagini sulla morte di Salih spingono Riza a uccidere il

mendicante con il quale Cesur voleva parlare per capire qualcosa in più sull’omicidio. Intanto Hulya cerca di sedurre Tahsin, che dal canto suo rifiuta seccamente le avance. Per ottenere barbiturici Adlet finge un malore e viene accompagnato in ospedale. Intanto Cesur cattura Riza e lo tiene prigioniero, ma Suhan si accorge presto della cosa ed escogita una strategia per farlo liberare al più presto.

Dove vedere Brave and Beautiful (23-27 maggio)

Le puntate di Brave and Beautiful vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.45 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Infinity.