La settimana della serie turca Brave and Beautiful comincia con un Cesur indomito, intento a capire cosa si nasconde dietro i ricatti di Riza. Nel frattempo Sirin riceve da Suhan prove riguardanti l’omicidio del padre. A seguire le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 23 maggio a venerdì 3 giugno.

Brave and Beautiful, le anticipazioni dal 23 maggio al 3 giugno 2022

Cesur non riesce a stare lontano dai guai: quando viene a sapere dell’evasione di Adalet, comincia a indagare per conto suo. L’obiettivo dell’uomo è quello di capire l’origine del ricatto di Riza nei confronti di Tahsin e Suhan. Intanto Cahin va a fare visita a Tashin per raccontargli la verità sull’incendio a casa di Cesur. A proposito di quest’ultimo episodio, Hulya minaccia Bulent di dare una chiavetta usb a Cahide: all’interno c’è la confessione riguardante l’incendio. Nel frattempo Cesur intercetta un video che inchioda Tahsin come responsabile della morte di Salih, ma per il bene di Suhan fatica a consegnare la prova alla polizia. Sirin affronta a viso aperto Tahsin dopo aver visto il video che le ha dato Suhan: adesso possiede le prove della colpevolezza dell’uomo e ha intenzione di girarle al procuratore, facendo giustizia per la morte del padre. Sehrat va a fare visita a Tahsin (a sua volta affranto per essere stato abbandonato dai familiari): il procuratore vuole chiarimenti sulla morte di Salih. Intanto Mihriban incontra Banu: quest’ultima le annuncia, felice, di voler sposare suo figlio.

Dove vedere Brave and Beautiful (23 maggio-3 giugno)

Le puntate di Brave and Beautiful vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.45 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Infinity.