Brave and Beautiful è una serie turca che mescola varie generi: drama, romance e thriller. Una combinazione di elementi che arriva da una nazione capace di sfornare prodotti distribuiti con successo anche nel nostro paese. Qui di seguito le anticipazioni delle puntate che Canale 5 propone da lunedì 25 a venerdì 29 aprile.

Brave and Beautiful, le anticipazioni dal 25 al 29 aprile 2022

Non sapendo della telecamera nascosta che Cesur ha piazzato nel suo salotto, Tahsin confessa di aver inscenato il suicidio di Hasan Karahasanoglu con l’intento di salvare Adalet dal carcere. Svelate le carte, Cesur ne approfitta per ricattare l’uomo. Intanto tutti sono preoccupati per la sparizione di Sirin: quest’ultima riappare con una ferita alla testa e giustifica l’infortunio con una storia che lascia particolarmente perplessi sia Suhan che Cesur. Successivamente Tahsin accoglie in casa Zafer, il figlio di Hulya, e ne approfitta per lanciare un ultimatum a Cahide: o si occupa del piccolo oppure deve lasciare per sempre la tenuta. Ma di lì a breve lo stesso bambino mostra insofferenza e fatica ad abituarsi alla nuova realtà. Nel frattempo Korhan incalza Suhan, invitandola a confessare a Cesur la sua gravidanza.

Dove vedere Brave and Beautiful (25-29 aprile)

Le puntate di Brave and Beautiful vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.45 su Canale 5. Gliepisodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Infinity.