Battute finali per questa stagione di Brave and Beautiful. Colpi di scena e un finale al cardiopalma: Riza tiene prigioniera Suhan. Quando Cesur intercetta il nascondiglio, la donna deve correre in ospedale, causa parto. Ma Tahsin, assetato di vendetta, vuole uccidere Riza. Leggiamo le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 27 giugno a venerdì 1° luglio 2022.

Brave and Beautiful, le anticipazioni dal 27 giugno al 1° luglio 2022

Mihriban sostiene Tahsin: la causa di questo riavvicinamento è dovuta alla sofferenza dell’uomo per la morte del figlio. Cesur promette una ricompensa in denaro a chi riesce a fornire informazioni sulla sparizione di Suhan. Prigioniera di Riza, quest’ultima riesce ad attirare le attenzioni di un uomo che transita nei pressi della casa dove è tenuta nascosta. Nel frattempo Hulya chiede a Cahide di Zafer.

Nel corso dell’ultima puntata stagionale vediamo Tahsin fermare Cesur e rimanere solo con Riza, In ospedale, Suhan entra in travaglio e a detta dei dottori rischia di non sopravvivere al parto. Poco dopo vediamo la barca di Tahsin e Riza saltare in aria davanti agli occhi di Cesur. Quest’ultimo si fionda in ospedale e scopre di essere diventato padre. Inoltre, Suhan è sopravvissuta al parto.

Dove vedere Brave and Beautiful (dal 27 giugno al 1° luglio 2022)

Le puntate di Brave and Beautiful vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Infinity.