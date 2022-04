Brave and Beautiful, le anticipazioni dal 2 al 6 maggio

A “Brave and Beautiful” è tempo di ricatti e di incontri risolutivi: Riza viene colto sul fatto da Cesur e, ormai all’orizzonte, per il processo sulla morte della madre di quest’ultimo si mobilita Suhan in prima persona. A seguire le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 2 a venerdì 6 maggio.

Brave and Beautiful, le anticipazioni dal dal 2 al 6 maggio 2022

Quando Cesur trova Riza nel suo studio, si coalizza con Orhan e Rifat per indagare sulla bontà dell’uomo: troveranno interessanti elementi sul suo conto. Nel frattempo Tahsin propone a Bulent di collaborare per la sua nuova azienda, a patto di spiare per suo conto Cesur e Orhan. Suhan è sempre più tormentata circa la sua gravidanza e Korhan la invita fortemente a non abortire. Successivamente Riza obbliga Salih a rubare denaro dalla cassaforte di Tahsin. Quando Sirin scopre l’accaduto chiede spiegazioni al padre, ma non è così facile estorcergli la verità. Intanto, in vista delle elezioni, Mihiriban vuole candidarsi come sindaco e sfidare apertamente Tahsin. Parlando con Aynur, Suhan spera di ricevere informazioni necessarie sul padre, elemento cardine per ottenere la testimonianza nel processo sulla morte della madre di Cesur. Scoperta la trama, quest’ultimo esige di partecipare all’incontro con la ragazza.

Dove vedere Brave and Beautiful (2-6 maggio)

Le puntate di Brave and Beautiful vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.45 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Infinity.