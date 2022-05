Negli episodi settimanali di Brave and Beautiful emergono nuovi dettagli sulla morte della madre di Cesur, e a essere additato come colpevole è Salih. Intanto Cahide chiede ospitalità a Korhan, ma la convivenza è destinata a essere tutt’altro che rosea. A seguire le anticipazioni delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 9 a venerdì 13 maggio.

Brave and Beautiful, le anticipazioni dal 9 al 13 maggio 2022

Dal momento che Tahsin ha dato ospitalità a Hulya e al piccolo Zafer, Cahide si sente sempre meno a suo agio in casa, così chiede ospitalità a Korhan. La convivenza si rivela però essere tutt’altro che facile. Mentre attendono di vedere Selma tornare da Cunyet, Cesur e Suhan sono protagonisti di un intenso confronto, dove la donna confessa all’uomo di non avere abortito. Intanto Hulya fa delle avance a Tahsin, ma l’uomo ha altro a cui pensare: riceve infatti un video dove Salih parla apertamente di un piano per uccidere la madre di Cesur. Chiama dunque quest’ultimo per chiedergli un incontro. Cesur viene a sapere da Cunyet che è stato Salih a chiedergli l’arma. Intanto Cahide dice a Turan che prenderà il bambino e glielo consegnerà.

Dove vedere Brave and Beautiful (9-13 maggio)

Le puntate di Brave and Beautiful vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16.45 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Infinity.