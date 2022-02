Sono romano ma non è colpa mia: l’esilarante show di Enrico Brignano sulla storia della città eterna

Tutto esaurito per interi mesi tra il 2009 e il 2011, “Sono romano ma non è colpa mia” è uno dei più famosi spettacoli comici in teatro di Enrico Brignano, a cui farà seguito anche l’omonimo libro. Stasera NOVE ripropone la storica performance nella meravigliosa cornice dell’Arena di Verona; l’appuntamento è in prima serata alle 21:25

Sono romano ma non è colpa mia

Enrico Brignano ci conduce alla scoperta di Roma ripercorrendo la sua storia millenaria attraverso le voci dei suoi abitanti. Dal traffico odierno fatto di clacson e insulti alle abbuffate delle gite fuori porta, dall’assassino di Cesare fino a Romolo e Remo, il comico viaggerà nel tempo tra ricordi e quotidianità con sketch unici, per un’inebriante immersione nella romanità più pura. Esilaranti monologhi, gag e risate: “Sono romano ma non è colpa mia” è una serata all’insegna del buonumore assicurato.

Chi è Enrico Brignano

Enrico Brignano è uno dei comici più famosi in assoluto del panorama italiano. Scoperto dal grande pubblico nel ruolo di Giacinto in Un medico in famiglia, ha dedicato la sua carriera soprattutto al teatro, ma ha partecipato anche a numerosi film (come Asterix alle Olimpiadi, La vita è una cosa meravigliosa e Un’estate ai Caraibi) e programmi tv (Zelig, Le iene, Un’ora sola vi vorrei).

Dove vederlo stasera in tv (domenica 27 febbraio)

Sono romano ma non è colpa mia va onda oggi sabato 29 gennaio in prima serata su NOVE alle 21:25 e in live streaming sul sito ufficiale.