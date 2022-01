"I no vax sono indemoniati", Brosio sbotta contro il prete e Barbara d'Urso: caos a Pomeriggio 5

Bagarre a Pomeriggio Cinque. Nella puntata di ieri si è parlato di vaccino anti Covid e gli ospiti si sono infiammati per l'intervento di Don Mauro, un prete in collegamento da Treviso che sostiene che dietro ai no vax ci sarebbe lo zampino del demonio.

"In un momento così delicato i preti e le suore dovrebbero pensare a fare le elemosina, ad accogliere i poveri, non a dare segnali gravi come dire 'c'è lo zampino di satana'. Non dovete occuparvi di questo, fate la messa" ha redarguito il sacerdote Alessandra Mussolini. Paolo Brosio, invece, ha perso completamente le staffe: "Basta dividere l'umanità tra bene e male, tra vaccinati e non vaccinati. Ora mi fate parlare. Se io vengo nella sua chiesa in quanto guarito dal Covid e lei prova a cacciarmi c'è da ridere, perché io non esco. Lei mi deve dare i sacramenti di Dio". Il giornalista, guarito l'anno scorso dal Covid e non vaccinato, non ammette giudizi in merito, soprattutto da parte di un religioso: "Vaccinarsi è una scelta, vergognatevi. Lei dice che noi che non abbiamo fatto il vaccino siamo degli assatanati, ma si può dire una cosa del genere? Un fedele non vaccinato si deve sentir dire da lei che è indemoniato. Ma si rende conto?".

Brosio ha parlato della sua situazione: "Sono stato salvato dalle cure precoci farmacologiche, non dai medici sì vax. Non dire bugie - ha incalzato furioso - In ospedale sono andato perché ero sotto contratto con Endemol per fare il Gf Vip". Barbara d'Urso è intervenuta per placare gli animi, provando ad azzittire Paolo Brosio, che a quel punto è sbottato anche con la conduttrice: "Ora mi fai finire Barbara. Fammi finire, altrimenti non mi inviti più. Qui date la caccia all'untore, sono arrabbiato. Devo sentirmi dire indemoniato perché non sono vaccinato? Siamo impazziti".

"Lei dice che i non vaccinati sono indemoniati. Ma si rende conto?"



Scintille a #Pomeriggio5 tra Paolo Brosio e Don Mauro pic.twitter.com/16tBcoYMmu January 24, 2022

La dura replica di Barbara d'Urso

Durissima la replica di Barbara d'Urso, che non ha lasciato prendere il sopravvento al suo ospite: "Adesso devi abbassare i toni. Scusami eh, a me non va di discutere in diretta perché non è il mio stile. Non mi dici 'non mi inviti più'. Io da padrona di casa invito per favore ad avere un tono meno urlato e di consentire anche agli altri di intervenire. E ti chiedo di non sbattere la mano sulla scrivania. Poi tu non mi rispondi così, per cortesia. No, non mi rispondi così". Infine lo gela: "C'è l'educazione anche quando si è arrabbiati. Basta Brosio, basta".