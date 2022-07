"Mi chiamano nano da sempre, soffro ancora". Brunetta si commuove in tv e replica a Marta Fascina

Ospite di Mezz'ora in più, il talk show condotto da Lucia Annunziata su Rai Tre, il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta replica a tono a Marta Fascina, che nei giorni scorsi lo ha offeso in riferimento alla sua statura. Com'è noto, infatti, la parlamentare di Forza Italia aveva pubblicamente sfottuto il politico subito dopo la sua decisione di uscire dal partito, partito di cui lei stessa fa parte e che è stato fondato dal compagno Silvio Berlusconi: lo aveva fatto condividendo su Instagram il brano Un giudice di Fabrizio De Andrè, che racconta appunto la scalata di "un nano" fino ai vertici della magistratura.

Di seguito, la replica di Brunetta, rivolta direttamente alla Fascina:

"E' una vita che vengo violentato per la mia bassezza. Mi dicono tappo o nano. E ho sofferto per questo e continuo a soffrire, perché non mi è passata, ma ho anche le spalle larghe, perché nella mia vita ho fatto un po' di cose: il professore universitario, due volte il ministro, il parlamentare europeo, il presidente di commissione in Europa, ho scritto libri, ho fatto tante cose. Ma essere violentato, Marta, non tanto per me che ho le spalle larghe, anche se ci soffro ancora, ma per tutti quei bambini e quelle bambine che non hanno la fortuna di essere alti e belli e che possono avere in me un esempio, quanto meno di dire 'Guardate Brunetta, nano com'è, eppure...'.



Ecco, voglio sdoganare questo termine su di me, anche se mi ha fatto soffrire: nano. Vai avanti così tu, Marta, perché consentirai di sdoganare anche questa violenza. Parlarne vuol dire elaborare questo termine, non mi era mai riuscito di parlarne questo in pubblico, ma adesso ne parlo".