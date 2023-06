Bruno Barbieri - 4 hotel: le anticipazioni della puntata di questa sera

Quella che va in onda oggi, 1° giugno 2023, dalle 21.15 su Sky Uno, è una puntata straordinaria di "Bruno Barbieri - 4 hotel". Ambientata in una zona che va da Rimini a Riccione, l'odierna gara è dedicata alle strutture alberghiere pet friendly. Le regole del gioco restano immutate, ma stavolta le esigenze degli amici a quattro zampe sono necessarie per accaparrarsi la vittoria.

Bruno Barbieri - 4 hotel: le anticipazioni del 1° giugno

La nuova puntata di "Bruno Barbieri - 4 hotel" parte da un nobile presupposto: quando si avvicina la stagione estiva sono tante le persone che si trovano a fare i conti con i loro amici a quattro zampe. Non tutte le strutture accolgono ben volentieri i cani, ma anche quando lo fanno con tutte le buone intenzioni del caso, i servizi si rivelano insufficienti. Come fare quindi? Alcuni li lasciano ad amici o parenti, altri li portano comunque con loro in trasferta; per tacere dei deplorevoli casi di abbandono degli animali.

"4 Hotel" si ferma nelle zone vacanziere dell'Emilia-Romagna (più precisamente tra Rimini e Riccione) e fa visita a quattro strutture alberghiere pet friendly. Bruno Barbieri, accompagnato dal suo amico a quattro zampe, soggiorna in quattro diversi hotel, in una gara che mantiene comunque tutte le peculiarità del programma. Quattro albergatori, proprietari di altrettante strutture, soggiornano negli hotel dei tre sfidanti. Ognuno di essi giudica e assegna a ciascun sfidante un voto da 0 a 10 in cinque categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Nella parte finale del programma Bruno Barbieri rende rivela i suoi voti, confermando o ribaltando la classifica provvisoria. Il vincitore dell'episodio viene premiato con un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

I quattro albergatori - e le rispettive strutture alberghiere a prova di cane - sono:

- Giulia, co-proprietaria (insieme a sua sorella Lidia) dell’Hotel Sovrana di Rimini, struttura di 52 camere con spa;

- Fabrizio, proprietario, insieme a sua moglie, di Mon Pays, B&B di 12 camere situato a Bellaria;

- Alfredo, che insieme a sua moglie Marianna gestisce l’Hotel The Box di Riccione,di 36 camere e 6 suites;

- Giulia, che con la sorella Valentina è proprietaria dell’Hotel Principe di Rimini, albergo di 42 camere.

Dove vedere “Bruno Barbieri - 4 Hotel” in tv e in streaming (dal 1° giugno 2023)

Il nuovo episodio di “Bruno Barbieri - 4 Hotel” va in onda oggi, giovedì 1° giugno 2023, a partire dalle alle 21.15 su Sky Uno. Le puntate del programma sono disponibili per la visione anche on demand su Sky Go e in live streaming su NOW, per gli abbonati al servizio.