Bruno Barbieri - 4 hotel: le anticipazioni della puntata di questa sera

Bruno Barbieri varca nuovamente i confini italiani e si ferma a Malta, l' "Isola dei Cavalieri". In onda oggi, 15 giugno 2023, a partire dalle 21.25 su Sky Uno, la nuova puntata di "4 hotel" è dunque ambientata in un luogo millenario situato nel Mediterraneo, meta turistica e - come vedremo questa sera - regno di lussuose strutture alberghiere.

Bruno Barbieri - 4 hotel: le anticipazioni del 15 giugno

Per la seconda volta in questa edizione, Bruno Barbieri supera i confini nazionali approdando, dopo la tappa di Marrakech (Marocco) a Malta. La nuova puntata di "4 Hotel" - produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia - ha come scenario la cosiddetta "Isola dei Cavalieri": dalla storia millenaria. Con la sua ricca storia millenaria, i templi megalitici e le città fortificate, ed è caratterizzata da città fortificate e templi megalitici.

Bruno Barbieri soggiorna nell'odierna puntata del suo "4 hotel" in quattro esclusive strutture di lusso. Grande espertodi hôtellerie, il giudice di "MasterChef Italia" tiene in alta considerazione le scelte ecosostenibili adottate dagli albergatori. Le regole del gioco sono le solite: i quattro sfidanti soggiornano, insieme a Barbieri, negli hotel di tutti i concorrenti, trattenendosi lì un giorno e una notte. Ognuno deve sfoggiare al meglio accoglienza, pulizia, servizi e stile del proprio hotel; e votare cinque categorie, assegnando un voto da 0 a 10 alle altrui location, camera, colazione, servizi e prezzo. Alla fine Bruno Barbieri esprime i suoi voti, che possono confermare o ribaltare la graduatoria provvisioria. Il vincitore riceve un contributo economico da reinvestire nella propria attività.

I quattro albergatori - e i rispettivi hotel di Malta - in competzione sono:

- Adrian, direttore commerciale del The Xara Palace, un hotel 5 stelle e con 17 suites, appartenente alla catena "Relais&Chateaux" situato a Mdina, ex capitale di Malta;

- Angie, direttrice dell’Iniala Harbour House, hotel 5 stelle con 23 stanze suites molto grandi, situato su una delle vie più chic di Valletta;

- Pietro, direttore del St Paul’s Street, un hotel di 18 camere di Valletta costruito all'interno di un palazzo storico del XII secolo;

- Francesco, general Manager di Cugò Gran Macina, un hotel 5 stelle di Senglea, nella zona delle tre città antiche di Malta. La struttura ha 21 suites e una piscina sulla terrazza.

Le prossime puntate di "Bruno Barbieri - 4 hotel" hanno come scenari l’Umbria, Milano e la Carnia (parte nord-occidentale della provincia di Udine, in Friuli).

Dove vedere “Bruno Barbieri - 4 Hotel” in tv e in streaming (15 giugno 2023)

La nuova puntata di “Bruno Barbieri - 4 Hotel” va in onda oggi, giovedì 15 giugno 2023, a partire dalle alle 21.15 su Sky Uno. Gli episodi sono disponibili per la visione anche on demand su Sky Go e in diretta streaming su NOW, per gli abbonati al servizio.