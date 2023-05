Bruno Barbieri - 4 hotel: le anticipazioni della puntata di questa sera

Bruno Barbieri approda in Toscana nel secondo episodio della nuova edizione di "4 hotel". In onda oggi, 25 maggio, a partire dalle 21.15 su Sky Uno, la gara è tra quattro albergatori di altrettante strutture di Firenze. Dall'accoglienza alla polizia, dalla camera alla colazione: mediante i voti espressi dai concorrenti e da Barbieri, sarà scelto il migliore dei 4 hotel in gara.

Bruno Barbieri - 4 Hotel: anticipazioni del 25 maggio

Dopo la trasferta di Marrakech, lo Chef Bruno Barbieri torna in Italia per una nuova sfida del suo "4 hotel". La città prescelta è di quelle che non hanno bisogno di molte presentazioni: Firenze è il luogo protagonista del secondo appuntamento del programma di produzione Sky Original, realizzato da Banijay Italia. Al centro dello show ci sono alcune eclettiche strutture del capoluogo toscano.

Il meccanismo della gara vede quattro albergatori, proprietari di altrettante strutture, soggiornare, per un giorno e una notte, negli hotel dei tre sfidanti. Bruno Barbieri presiede ciascuna delle cinque tappe e tiene in considerazione l’accoglienza, la pulizia, i servizi e l’ospitalità di ciascun concorrente. I partecipanti assegnano di volta in volta a ogni sfidante un voto da 0 a 10 in cinque categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Sul finire della puntata Bruno Barbieri rende noti i suoi voti, confermando o ribaltando così la classifica provvisoria. Il concorrente che si aggiudica la gara viene premiato con un contributo economico da reinvestire nella propria azienda. Lo Chef ha un occhio di riguardo per coloro che effettuano scelte ecosostenibili per le loro strutture.

I quattro albergatori (e le rispettive strutture alberghiere fiorentine) sono:

- Bonifacio Falco Howard Leonardi di Casalino, direttore di Casa Howard, boutique hotel di 13 stanze;

- Giacomo Bufalini, proprietario dell’Hotel 4 stelle Orto de Medici, situato in pieno centro storico con 42 camere;

- Asmaa Gacem, proprietaria di Hotel Lungarno Vespucci 50, un 4 stelle, con servizi da 5 stelle;

- Simone Bellocci, proprietario, insieme a due soci, di 4F, un piccolo hotel di design a tre stelle con 14 camere in riva all’Arno.

Dove vedere “Bruno Barbieri - 4 Hotel” in tv e in streaming (dal 25 maggio 2023)

La nuove puntata di “Bruno Barbieri - 4 Hotel” va in onda oggi, domenica 25 maggio 2023, a partire dalle alle 21.15 su Sky Uno. Gli episodi del programma sono disponibili anche on demand su Sky Go e in live streaming su NOW, per gli abbonati al servizio.