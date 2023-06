Bruno Barbieri - 4 hotel: le anticipazioni della puntata di questa sera

Milano è la città protagonsta della nuova puntata di "4 Hotel", in onda oggi, 29 giugno 2023, a partire dalle 21.15 su Sky Uno. Ad essere esaltate, però, questa sera sono le cascine delle campagne lombarde, attraverso quattro strutture alberghiere capaci di coniugare la tradizione con un tocco moderno.

Bruno Barbieri - 4 hotel: le anticipazioni del 29 giugno

La corrente stagione di "Bruno Barbieri - 4 hotel" si appresta alla sua conclusione. In onda oggi, 29 giugno, la penultima puntata di questo nuovo ciclo è ambientata a Milano. Una città che davvero non ha bisogno di presentazioni: la grande metropoli e la moda, la cultura e la movida, i ristoranti stellati e il Duomo. Si potrebbe continuare a lungo, ma oltre una visione generalmente tramandata, il capoluogo lombardo è circondato da luoghi preziosi e meno esposti. La nuova puntata della produzione Sky Original, realizzata da Banijay Italia, si concentra su quattro cascine lombarde, situate nelle campagne che circondano la grande città, ricche di verde e animali, ma anche di prodotti agricoli a km zero.

Lo chef ed esperto di hôtellerie Bruno Barbieri visita le quattro strutture valutandone l’accoglienza, lo stile, la pulizia e i servizi, con un occhio di riguardo per coloro che attuano scelte ecosostenibili. Barbieri soggiorna nei quattro hotel, di volta in volta insieme ai tre sfidanti di turno, che dal canto loro assegnano un voto da 0 a 10 agli avversari. Le categorie specifiche sono: location, camera, colazione, servizi e prezzo. Alla fine dei giochi Bruno Barbieri esprime i suoi voti, che possono confermare o ribaltare la graduatoria provvisoria. Il vincitore riceve un contributo economico da reinvestire nella propria attività.

Leggiamo i nomi dei quattro albergatori milanesi e dei loro rispettivi hotel:

- Virginia, proprietaria insieme alla sua famiglia dell’Agriturismo La Camilla, un luogo dominato da una cascina lombarda arredata in stile country;

- Gaetano, proprietario dell’Oasi Galbusera Bianca, un borgo agricolo ristrutturato con gusto moderno e situato nel centro della Valle del Curone;



- Gianluca, chef patron de La Botanica, un'azienda agricola che sorge nel Parco delle Groane. Quella di Gaetano è la quarta generazione che si occupa con cura dell’azienda;



- Anna, titolare insieme alla sua famiglia dell’Agriturismo La Galizia, che gestisce insieme alla sua famiglia, e immerso nel Parco del Ticino, accanto ai resti di un’antica necropoli.

Dove vedere “Bruno Barbieri - 4 Hotel” in tv e in streaming (29 giugno 2023)

La nuova puntata di “Bruno Barbieri - 4 Hotel” va in onda oggi, giovedì 29 giugno 2023, dalle 21.15 su Sky Uno. Gli episodi del programma sono visibili anche on demand su Sky Go e in live streaming su NOW, per gli abbonati al servizio.